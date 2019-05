PREMIERĂ LA TEATRUL LUCEAFĂRUL. Ce surprize au pregătit actorii pentru acest weekend

Premieră la Teatrul Republican ”Luceafărul”, din Capitală. 11 actori vor juca în acest weekend spectacolul Păcală, în regia lui Ion Jitari. Piesa a fost montată după un text de Petre Dulfu şi urmărește aventurile pline de haz ale cunoscutului personaj. Spectacolul, cu o durată de aproximativ o oră şi zece minute, este dedicat publicului de toate vârstele.

Cu o zi înainte de premieră, actorii au repetat de zor. Ei spun că piesa e un exemplu pentru hazul si isteţimea populară ca antidot la prostia şi lăcomia omenească.



"M-am pregătit pentru acest rol timp de 32 de ani care-i am pentru că eu în viaţa de zi cu zi sunt Păcală. Nu păcălesc pe nimeni pentru că Păcală din acest spectacol este unul pozitiv, un fel de erou care apără lumea de oamenii răi", a spus Gigi Tabarcea, actor.



Spectacolul ”Păcală” reprezintă şi debutul actorului Ion Jitari ca regizor.



"Am decis să fac acest spectacol fiindcă am observat că în ultima vreme suntem invadaţi de tot felul de eroi din filmele de desen animat american şi am uitat de eroii noştri", a zis Ion Jitari, regizor.



Chiar dacă are o experienţă de peste 20 de ani, şi actorul Valentin Muntean are emoţii.



"Rolul meu cel mai greu a fost până i-am găsit acest chip de preot, ca să-l îmbrac în hainele astea, să-l îmbrac pe mine, ca să am ce să arăt spectatorilor", a spus Valentin Munteanu, actor.



Pregătirile pentru acest spectacol au durat mai bine de o lună.



"Rolul meu în acest spectacol este să îl aţâţ pe preot, ca şi orişice femeie cu ambiţii provinciale, ambiţii de moravuri, nu tocmai frumoase. În această poveste ridiculizăm de fapt moravurile naturii umane care apucă calea cea greşită", a spus Iraida Bobescu, actriţă.



Spectacolul se va juca sâmbătă de la ora 11.00, iar duminică, de la 12.00.



"După părerea mea a reuşit un spectacol extraordinar, cu muzică formidabilă, cu haine naţionale, cu un decor extraordinar care l-a stipulat Adrian Suruceanu. Actorii noştri, aproape toată echipa este ocupată de spectacol", a declarat Iurie Suveică, director teatrul " Luceafărul".



La teatrul Luceafărul din Capitală joacă în jur de 20 de actori.