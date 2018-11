Premieră la Teatrul de Etnografie şi Folclor Ion Creangă. Zeci de oameni au fost să vadă spectacolul Gura Satului

Premieră la Teatrul de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă". În această seară s-a jucat piesa "Gura satului", după nuvela lui Ioan Slavici. Spectacolul prezintă prejudecăţi şi conflicte interioare ale unei mirese care nu are curajul să ia anumite decizii de frică să nu fie judecată de oameni. Sala teatrului a fost arhiplină, iar publicul a rămas încântat.



" - O priveşte, o priveşte, oare cine i-o fi soţ?

- Cum cine, Teoderică!

- Ei, eu cred că Miron."



Spectatorii au fost impresionaţi de povestea desprinsă parcă din zilele noastre.



"Am rămas încântată, mi-a adus aminte de viaţă de la sat şi eu sunt de la ţară. Şi mi-a adus aminte oarecum de aceste întâlniri. Frumos, emoţii mari",a spus o femeie.



"Mi-a plăcut foarte mult. Am venit cu copilul. Este pentru prima dată la teatru. Am văzut repetiţiile când eram în treacăt pe aici şi am fost intrigaţi", a spus o altă femeie.



"De fiecare dată când vin aici la teatru, de fiecare dată plâng. Sunt foarte emotive şi îmi place atmosfera de aici. Este foarte casnică şi adevărată", a menţionat o femeie.



Actorii susţin că nu le-a fost greu să intre în roluri.



"Partea mea unde am fost soacră mare tocmai mi s-a întâmplat în realitatea în această toamnă. Şi dacă până la nuntă nu-l percepeam, acum chiar l-am dus bine, parcă a fost gândit special pentru mine", a spus Tamara Vârlan, actriţă.



Regizoarea spectacolului Victoria Roşca a jucat şi ea în piesă în rolul miresei.



"Rolul nu mă reprezintă şi mi-a fost foarte greu să-l iau, iniţial nu era al meu, dar aşa a fost să fie. Mi-a plăcut să fiu mireasa asta care i se tot interzice, dar la final iese aşa cum vrea ea", a spus Victoria Roşca, regizoarea spectacolului.



Preţul biletului la spectacolul "Gura satului" este de numai 50 de lei.