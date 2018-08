PREMIERĂ LA CURSA DE 12 ORE cu maşini de tuns iarba. Care echipă a câștigat

Premieră în cursa de 12 de ore cu maşini de tuns iarba. Echipa "Păsăricile de lux", din Franţa, a devenit prima din afara Marii Britanii în istoria de 45 de ani a competiţiei ce se impune în această cursă bizară.

Bob Koedinger, Christian Kaiser şi Jeff Wilmes au avut şi mare noroc.

Cu 20 de minute înainte de finalul cursei, liderul a avut parte de mari probleme la motor.



De altfel, nu doar liderul a avut probleme cu maşinia de tuns iarba. Mai multe echipe au fost nevoite să-şi repare vehiculele chiar în timpul întrecerii.



Cursa de 12 ore cu maşinile de tuns iarbă are loc anual din 1973 în localitatea engleză Five Oaks. La ediţia din acest an au participat 50 de echipe ce au avut scopul de a parcurge 430 de tururi de pistă.