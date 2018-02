Premieră istorică pentru parlamentul britanic. O femeie a devenit prima "black rod"

O femeie a devenit marţi prima "black rod" a Parlamentului britanic, o funcţie veche de 650 de ani, care are printre altele importanta misiune de a i se închide uşa în nas de către deputaţi, scrie agerpres.ro.

Termenul de "black rod" se referă la bastonul de abanos cu un leu de aur în capăt cu care aşa-numitul "usher" loveşte uşa Camerei Comunelor pentru a-i invita pe parlamentari să asculte discursul reginei în deschiderea sesiunii parlamentare.



Trimis al Camerei Lorzilor la Camera Comunelor pentru a-i convoca pe deputaţi, acesta are rolul simbolic de a i se trânti uşa în nas, simbol al independenţei Camerei Comunelor. El loveşte atunci de trei ori în uşă cu ajutorul bastonului său, uşa se deschide, iar apoi deputaţii îl urmează până în Camera Lorzilor.



Numită de regină, Sarah Clarke, care înainte organiza campionatele de tenis de la Wimbledon, va fi responsabilă de marile evenimente organizate la Parlament, printre care vizite de stat. Ea va fi însărcinată şi cu organizarea accesului şi menţinerea ordinii în cadrul Camerei Lorzilor.



Primirea acestui nou rol este un "mare privilegiu", a declarat Sarah Clarke cu prilejul desemnării sale în luna noiembrie, spunând că este "profund onorată" şi "încântată". "Camera Lorzilor este un loc în care detaliile sunt la fel de importante ca şi aspectul general, iar tradiţia are un rol central", a spus aceasta.



Lordul Fowler, preşedinte al Camerei Lorzilor, a spus la momentul respectiv că este un moment istoric pentru Parlamentul britanic.



''Oamenii sunt familiarizaţi cu această funcţie pentru rolul pe care îl are în deschiderea sesiunii parlamentare, dar funcţia este mult mai complexă'', a spus el.