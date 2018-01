Premieră istorică! O dronă a salvat de la moarte doi adolescenţi (VIDEO)

În Australia, doi adolescenţi au fost salvaţi de o dronă complet nouă destinată pentru salvarea de vieţi omeneşti, în timp ce salvamarii australieni sunt instruiţi să folosească acest dispozitiv, scrie rtv.net.

Surferii Gabe Vidler şi Monty Greenslade, de 15, respectiv 17 ani, au intrat în dificultate în largul coastelor Lennox Head, statul New South Wales. Cineva de pe plajă i-a văzut în valuri, la aproximativ 700 de metri de ţărm.

Salvamarii au trimis imediat o dronă care a lansat o capsulă de salvare gonflabilă, iar cei doi au ajuns în siguranţă la mal.

John Barilaro, adjunctul premierului statului New South Wales, a lăudat operaţiunea de salvare ca fiind istorică.

"Niciodată înainte o dronă dotată cu un dispozitiv gonflabil nu a mai fost folosită pentru a salva înotători", a spus el.

Surfers rescued by drone off Lennox Head. The Northern #NSW town of #LennoxHead became the scene of a world first rescue on Thursday when a #drone successfully deployed a rescue pod to two men caught in powerful surf conditions! Nice work, @slsnsw pic.twitter.com/I7qzHVskc1