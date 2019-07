PREMIERĂ ISTORICĂ LA TEATRU. Piesa intitulată Dosarele Siberiei va fi pusă în scenă la Teatrul Naţional Mihai Eminescu

Anii foametei, deportările şi ororile la care au fost supuşi mii de moldoveni, victime ale deportărilor, sunt pilonii unei premiere teatrale, în regia lui Petru Hadârcă. Piesa intitulată "Dosarele Siberiei”,va fi pusă în scenă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” în data de 5 şi 6 iulie. Între timp, actorii implicaţi în noua producţie repetă sârguincios, pentru ca în faţa publicului larg să evolueze impecabil.

"Tovarășe, e o greşeală, eu sunt secretara şefului! -Ştiu eu cine eşti, avem şi documente. "

Spectacolul pornește de la memoriile Ecaterinei Chele, ale Margaretei Cemârtan-Spânu și ale lui Ion Moraru, basarabeni care au rezistat în Siberia și odată reveniţi acasă, povestesc calvarul îndurat ani de zile.





"Personajul se numeşte Margarita Cemârtan-Spânu, care a fost ridicată în 49' având şase ani cu toată familia ei. Este foarte greu să-ţi dai seama ce simteau oamenii atunci, o fetiţă fără mamă, ridicată împreună cu fratele ei de 11 ani, cu tatăl şi cu bunica, ridicaţi şi duşi departe de casă, în Siberia", a declarat Dumitriţa Drumi, actriţă.





În total, 40 de actori profesionişti, studenţi şi amatori sunt implicaţi în acest spectacol ,care va dura două ore şi 15 minute.





"Eu joc trei roluri, joc doi deportaţi, un om bolnav psihic, un profesor rus, care au fost deportaţi şi trăieşte viaţa în gulag. De altfel în primele scene joc rolul unui personaj malefic, un tânăr care a participat la deportarea basarabenilor noştri.Este un material în care am fiert în ultimile două luni, în care am şi plâns", a declarat Ghenadie Gâlcă, actor.



"Atunci când vin ostașii şi îl iau pe unicul meu fiu şi rămân cu nepoţii în Siberia, ce fel de sentimente pot să am eu? Eu doar îi spun nepoatei mele că Dumnezeu va avea grijă de noi şi încet, încep să o pregătesc pentru moarte", a declarat Ninela Caranfil, actriţă.

"Va fi o evoluţie a unor scene care trec din una în alta, din momentul din care a fost cedată Basarabia, din anul 1940, cum au fost întâmpinaţi noii parveniți, ce s-a petrecut în continuare până la arest, ceea ce se întâmplă în gulag, iar la final revenirea acasă, ceea ce trebuie să fie pentru noi o lecţie."



Actorii spun că deşi muncesc mult pentru premiera acestui spectacol, totuşi emoţiile sunt mari şi ele sunt doar pozitive.



"Lucrăm şi dimineaţa, lucrăm şi după masă până târziu. Chiar dacă am în spate o experienţă de 50 de ani, oricum, înainte de premieră şi în timpul premierii fiecare actor are anumite emoţii, emoţii pozitive am în vedere."



Emoţionaţi sunt şi studenţii anului doi ai Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

"Suntem entuziasmaţi, bucuroşi că lucrăm cu aşa regizor, aşa echipă de teatru."



"Câte două repetiţii pe zi, dimineaţa şi seara.Pentru că trebuie să exersez mult, nu doar cu echipa împreună ci şi aparte."



Spectacolul va începe la ora 18:00. Preţurile biletelor încep de la 70 şi ajunge până la 150 de lei.