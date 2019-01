PREMIERĂ INEDITĂ LA GUGUŢĂ. În scenă a fost pus un spectacol pentru adulţi

Teatrul "Guguță" din Chişinău, care de regulă, aşteaptă pici la spectacole, şi-a deschis aseară uşile cu o premieră pentru adulţi.

Spectatorii, care au venit intrigaţi, au urmărit piesa "Vicontele" de Eugen Ionesco pusă în scenă de un grup de tineri actori, absolvenţi ai Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, în cadrul proiectului "NightGuguţă".

Sala a fost arhiplină, iar cei prezenţi au rămas încântaţi de prestaţia artiştilor.



Tinerii actori, alături de regizorul lor, au reușit să construiască un spectacol extrem de amuzant. Ei spun că au pregătit minuţios orice detaliu şi au avut emoţii mari.



"Am început repetiţiile cu două săptămâni în urmă şi concomitent făceam şi decorul", a spus actorul Constantin Ipati.



"Piesa în sine este foarte bună. Cele mai mari emoţii le-am avut pentru că am pornit "Night Guguţă". Toate aşteptările pe care le-am avut s-au împlinit, mi s-au adeverit", a spus actorul Cătălin Lungu.



"A fost cel mai mult public cât am avut noi vreodată la un spectacol. E emoţionant", a spus actorul Pavel Ermacov.



Munca artiştilor a fost răsplătită cu ropote de aplauze din partea spectatorilor, care la final s-au ridicat în picioare.



"Spectacolul este extraordinar. Echipa merită să fie apreciată şi merită să fie susţinută. "Guguţă" a venit cu ceva nou cultural pe piaţă autohtonă. E ceva de bun augur şi cred eu că deja sălile vor fi pline şi seara."



"Bravo "Guguţă" că sub cuşma lui adună şi pe cei mici, dar şi pe cei maturi. "



"Un spectacol deosebit nou. Probabil că este unicul spectacol în acest fel."



Directorul teatrului spune că a stat cu sufletul la gură pe tot parcursul spectacolului.



"Şi acum mai simt pulsul aici în gât. Familia teatrului "Guguţă" s-a mărit cu o echipă de actori, de regizori. Vreau să am un teatru experimental. Să încercăm aici tot", a spus directorul Teatrului Guguţă, Gabi Lungu.



Următorul spectacol va fi prezentat în data de 26 ianuarie, atunci când actorii vor juca "Omul pernă", cea mai cunoscută piesă a lui Martin McDonagh, unul dintre cei mai apreciaţi dramaturgi britanici contemporani. Ulterior, în scenă va fi pusă piesa "Himera". Preţul unui bilet va fi de 100 de lei.