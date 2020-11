Premieră în sistemul penitenciar din Republica Moldova. Deţinuţii cresc prepelițe

Premieră în sistemul penitenciar din Republica Moldova. A fost deschisă prima afacere gestionată chiar de către condamnați. Este vorba despre câţiva deţinuţi din penitenciarul Nr 9 din Capitală care cresc 300 de prepelițe. Pe lângă faptul că activitatea le va aduce venit, aceasta este şi o metodă de reabilitare şi incluziune socială a lor.Oleg Şabalin este unul dintre cei 11 deţinuţi care participă la acest proiect. Acum cinci ani, el a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru consumul şi comercializarea drogurilor.''Aşa s-a întâmplat că eu am început să consum droguri, iar mai târziu am început să vând droguri şi aşa am ajuns aici. Desigur că îmi pare rău de ceea ce am făcut. Am vrut să mă las de droguri, însă de unul singur nu am reuşit.''Oleg este unul dintre primii angajaţi ai proiectului. Bărbatul spune că o parte din salariu îl va trimite acasă, iar cu restul sumei încă nu ştie ce va face. Totodată, el spune că nu are experienţă în gestionarea afacerilor, dar e dornic să înveţe.''Aici stau păsările mai mari. Într-o cuşcă stau 40 de prepelițe, 30 sunt femele şi 10 masculi. Aici punem hrană de câte 3, 4 ori pe zi. Aici punem apa. Curăţăm acestea de câteva ori pe zi. ''Zilnic, câte un deţinut are grijă de cele 300 de prepelițe. Ulterior, urmează să mai fie aduse 700 de păsări.''Sper că atunci când voi fi la libertate să-mi deschid şi o afacere, chiar şi aceasta cu prepeliţe. Acum acumulez experinţă, dar la libertate o să practic aceasta.''Propunerea de a crea o afacere socială în penitenciare îi aparţine Asociaţiei "Iniţiativa Pozitivă" şi este susţinută financiar de Grupul Pompidou al Consiliului Europei şi de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei. Costul proiectului este de 14 mii de euro. Un agent economic va livra ouăle pe piaţa locală.''Pe lângă terapia psihologică, socială şi de reintegrare pe care o facem este nevoie şi de terapie prin muncă. Practica internaţională arată că îngrijirea animalelor este una dintre cele mai bune activităţi.''Potrivit administraţiei Penitenciarului nr. 9, scopul afacerii este ca deţinuţii să acumuleze experienţă pentru a se putea angaja în câmpul muncii când vor ieși la libertate.''Această afacere socială are scop de reintegrare a persoanei în societate să ajungă o afacere care să aducă profit şi pentru altă categorie de deţinuţi ca să obţină venituri care să întreţină familia, să achite pagubele materiale pe dosar.''Potrivit directorului interimar a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în prezent sunt angajaţi oficial peste 700 de deţinuţi.'Salariul minim în sectorul bugetar este este de 1200 de lei în dependenţă de specificul activităţii. Deţinuţii care sunt încadraţi în bază de contract cu agenţii economici salariul este de 2.700 de lei, care reprezintă salariul minim pe economie. ''În Moldova sunt 17 penitenciare unde îşi ispăsesc pedeapsa aproximativ 6500 de deţinuţi.