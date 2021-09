Premieră în Moldova. Doi transsexuali au recurs la operaţie de mărire a sânilor

Premieră pentru chirurgia plastică din Moldova. Doi transsexuali au recurs la operaţie de mărire a sânilor pentru a-şi îndeplini visul. Medicul care a efectuat intervenţia spune că cei doi tineri şi-au dorit această schimbare pentru că astfel au făcut încă un pas spre feminitate.Olesea Sobcenco este chirurg plastician cu o experienţă de peste 10 ani în domeniu. Femeia spune că cei doi transsexuali au venit aproximativ o lună în urmă la un examen medical şi i-au spus că îşi doresc implanturi mamare."Am aflat că doresc să-şi mărească sânii pentru un pas spre feminitate. Deci, am ales implanturile şi am făcut programare pentru intervenţie. ", a declarat Olesea Sobcenco, medic chirurg plastician.Medicul ne-a povestit că pacienţii se consideră femei, ambii find într-o relaţie de lungă durată cu bărbaţi, iar această operaţie a fost extrem de importantă pentru ei şi pentru familiile lor. Mai mult, cei doi ar planifica să meargă peste hotare pentru operaţii de schimbare de sex."Sunt susţinuţi de familie, care pentru mine asta era foarte principial, moralitatea totuşi există. Am vrut să înţeleg că nu fac o crimă pentru familia lor, să spunem aşa, mamele lor le-au dorit succes şi lor şi mie.", a declarat Olesea Sobcenco, medic chirurg plastician.Doctoriţa povesteşte că această intervenţie a fost o adevărată provocate pentru ea. Cei doi pacienţi şi-au dorit sâni mari, lucru dificil pentru transsexuali din cauza lipsei glandei mamare, care permite camuflarea implantului."Sunt nişte dificultăţi ale corpului fiind asta un muşchi pectoral mai dezvoltat sau o piele mai dură, care ne limitează. Au fost de acord, am rămas la ideea de 360 şi 400 pentru al doilea."Pacienţii sunt prieteni, iar operaţiile au fost realizate una după alta. Medicul spune că după intervenţie, familiile au venit să-i susţină."Da, au venit bărbaţii lor iubiţi, au sunat mamele, au spus să sunt fericite că totul a mers bine, că ei se simt bine. Ei sunt pe cale să fie totalmente femei, au spus că din copilărie se simt femei, din copilărie au umblat în rochiţe, mereu a crescut părul, deci părul lor este mai lung decât al meu."Succesul acestor două operaţii estetice i-a determinat şi pe alţi transsexuali să apeleze la serviciile clinicii, spune medicul estetician."Deja sunt programaţi încă doi clienţi. Deci nişte cunoştineţe de-a loc care au venit a doua zi împreună cu bărbaţii lor, sau după bărbaţii lor, au venit şi nişte transsexuali care le-au văzut şi au spus că noi tot dorim."Potrivit psihologilor, transsexualii recurg la astfel de operaţii pentru a se simţi încrezători cu decizia de a fi altă persoană."Mai mult ar fi că vor să fie acceptaţi cu schimbarea pe care şi-au ales-o şi ei undeva la nivel psihologic aşa se simt şi ei cred că dacă o să-şi schimbe şi sexul, atunci ei totalmente o să fie schimbaţi şi văzuţi ca de genul feminin în totalitate.", a declarat Svetlana Gorea, psiholog.O operaţie de mărire a sânilor costă între 3500 şi 4500 de euro.