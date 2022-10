Premiera filmului CARBON a avut loc la Palatul Naţional „Nicolae Sulac”: Spectatorii au răsplătit actorii cu ropote de aplauze

Cu lacrimi, zâmbete şi printre ropote de aplauze. Aşa a fost urmărită premiera mult aşteptată a filmului moldovenesc CARBON, care a fost recent înaintat la premiile Oscar şi este considerată una dintre cele mai bune producţii de film din ţară din ultimii ani.

Ecranizarea peliculei a avut loc în sala arhiplină a Palatului Naţional, unde sute de oameni au aplaudat continuu. Lungmetrajul reprezintă o întoarcere tragicomică în perioada conflictului armat de la Nistru din 1992 şi care, pe alocuri, ilustrează perfect spiritul moldovenilor rămas neschimbat de zeci de ani.



Acţiunea filmului Carbon are loc în Moldova anului 1992, în apropiere de zonele fierbinţi ale războiului de la Nistru. Aceasta relatează povestea unui tânăr tractorist, Dima, care visează să-şi construiască o viaţă frumoasă alături de iubita sa, însă o descoperire sinistră îi schimbă călătoria. Regizorul Ion Borş spune că filmările au avut loc în toamna anului 2020 în 14 sate din ţară. Timp de 40 de zile, echipa a muncit zi şi noapte pentru ca rezultatul să nu dezamăgească publicul.



„Am avut zile grele de filmare, am avut perioade când am vrut să ne oprim, dar momentul pe care îl trăim azi a fost motivaţia noastră pentru care am mers înainte şi am ajuns la final”, a spus regizorul filmului, Ion Borș.



Rolurile principale le-au revenit lui Dumitru Roman şi actorului din România Ion Vântu.



„Cea mai grea parte a fost că trebuia să te trezeşti la trei, patru dimineaţa şi te culcai la două noaptea, doarmeai două, trei ore. Asta a fost cel mai greu, dar nu pot spune că mie mi-a fost greu, pentru că eram prea entuziasmaţi ca să ne dăm seama dacă era complicat sau simplu. Am mers înainte, până la capăt”, a relatat actorul Dumitru Roman.



„Nu a fost greu pentru că eu iubesc munca asta. Pentru mine nu a fost greu, a fost foarte uşor. Pentru ei, ăia care au gândit, care au scris, care s-au ocupat de decor, de costume, pentru ei probabil a fost greu, dar pentru mine a fost o plăcere”, a menționat actorul Ion Vîntu.



„Niciodată nu m-am gândit că voi petrece o noapte întreagă în biserică şi o zi întreagă în cimitir cu toate fanteziile mele”, a remarcat actorul Viorel Cornescu.



Filmul a fost apreciat de public. Spectatorii au mulţumit echipa pentru creaţia realizată cu ropote de aplauze.



Entuziasmaţi, spectatorii din sală au spus că au urmărit cu sufletul la gură lungmetrajul şi că alături de actori au retrăit momentele anilor '90.



„- Am trăit şi eu acele clipe care au fost filmate prin anii '90. Tinereţea mea, 18, 19 ani eram aici în Chişinău, amintiri frumoase.

- Recomandați?

- Sigur că da, sigur. Copiilor numaidecât, copiilor mei”.



„- V-a plăcut acest film?

- Foarte, foarte, foarte mult, nici nu m-am aşteptat că va fi atât de interesant, chiar şi lacrimile mi-au dat. Am râs şi am plâns pentru că am retrăit momentele pe care le-am avut cândva, am trecut prin aceşti ani”.



„- Extraordinar, extraordinar. Foarte interesant, am primit o deosebită plăcere”.