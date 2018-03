PREMIERĂ! Dinamo Chişinău a cucerit Cupa Moldovei la futsal. Cine a marcat golul victoriei

Dinamo Chişinău a cucerit în premieră Cupa Moldovei la futsal. Formaţia din capitală şi-a adjudecat trofeul după ce a reușit sî învingă într-o finală dramatică gruparea Classic Chişinău, campioana naţională en-titre, cu scorul de 2-1.



Dinamoviştii au deschis scorul la mijlocul reprizei secunde prin Andrei Negară, însă Classic a egalat peste 5 minute prin Leonid Podlesnov. Dinamo a marcat golul victoriei cu 12 secunde înainte de final prin Sergiu Munteanu.



"S-a terminat frumos pentru noi. Îmi pare rău pentru Classic. Nu a meritat să piardă aşa, cu 12 secunde înainte de final. Au luptat şi ei, a fost un meci echilibrat, dar în final s-a terminat cu bine pentru noi", a menţionat Sergiu Munteanu, fotbalist Dinamo Chişinău.



"În finale totul se poate decide într-o fracţiune de secundă. Noi mai mult ne-am dorit această victorie şi am obţinut ce am vrut", a spus Dorin Coceban, antrenor-jucător Dinamo Chişinău.



"Părerea mea este că Dinamo este cu mult mai slabă decât Classic. Au marcat după nişte greşeli ale noastre. Pur şi simplu au avut noroc astăzi", a precizat Ruslan Ciocoi, căpitan Classic Chişinău.



Cele două finaliste au șanse să câștige și titul de campioană a Moldovei în acest sezon şi vor juca în următoarea etapă a campionatului într-un alt meci direct.



Cu cinci etape până la finalul competiţiei, Dinamo conduce clasamentul şi are 3 puncte avantaj față de a doua clasată, Classic.