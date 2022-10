Premieră de excepție, ÎN CURÂND, pe noua scenă a teatrului „refugiat” din Cahul (VIDEO)

Un teatru refugiat, aşa poate fi calificat Teatrul "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, care de mai mulţi ani s-a adăpostit într-o clădire veche şi improprie pentru demersul artistic al trupei din sudul ţării. Şi asta după ce clădirea veche a instituţiei culturale a fost avariată, iar în consecinţă a fost demolată. Dar Teatrul din Cahul are o casă nouă, construită la standarde europene cu suportul financiar al României. Însă, din motive birocratice, noul sediu al Teatrului nu este încă dat în exploatare.

Scena este gata, dar mai e de lucrat la finisaje, iar fotoliile stau în cutii şi nu pot fi încă instalate. Totuşi, actorii din Cahul au curajul să-şi invite spectatorii în casă nouă, la o tragedie de William Shakespeare. Este vorba despre spectacolul "Macbeth", care scoate în evidenţă teme majore şi actuale în orice societate: Destinul versul Voința liberă, Adevărată conducere versus Tiranie, dar şi probleme de gen.

Premiera va avea loc în seara de 7 octombrie, iar spectacolul se va juca trei zile la rând, aşa încât să poată fi vizionat de spectatori din toată ţara. Ana Butnariuc a fost la repetiţii şi a realizat un reportaj despre ambiţia trupei de actori de a urca pe scena nouă, pe care au aşteptat-o de prea mulţi ani.

Pentru spectacolul "Macbeth", care urmează să-l aducă pe Shakespeare la Cahul, se fac şi câte două repetiţii pe zi. Fiecare replică este tradusă în rusă şi prelucrată de mai multe ori de renumitul regizor Linas Zaikauskas, care era stabilit în Ucraina, până când ţara vecină a fost invadată de armata Federaţiei Ruse.

"Cu Gheorghe Mîndru, directorul extraordinar al teatrului, ne-am cunoscut prin corespondenţă, mail, messenger acum câţiva ani. Şi demult ne-am înţeles că voi veni aici să montez un spectacol. Dar aşa cum s-a întâmplat această situaţie neprevăzută, războiul a venit în Ucraina şi, iniţial, primii care mi-au întins mâna a fost Teatrul Naţional din Bălţi. Apoi, Gheorghe mi-a zis că, imediat după Bălţi, te invit să montezi un spectacol la noi. El chiar a venit cu maşina şi întreaga noastră familie a adus-o din Bălţi în Cahul. Şi iată aşa am început aici să lucrez.", a povestit LINAS ZAIKAUSKAS, regizor lituanian, refugiat din Ucraina.



"Iniţial am luat o piesă, dar mai târziu eu am înţeles că...

-Ce piesă?

- Deja nu mai contează... Trebuie ceva mai original, mai surprinzător şi am decis că vom monta "Macbeth", chiar dacă în acest Teatru sunt puţini actori. Astfel, aproape toţi actorii vor juca mai multe roluri. Unii au chiar patru roluri.

-Aşa cum e cazul Maestrului Igor Caras...

-Da. Iar spectacolul se va numi cam în felul următor: "Tragedia "Macbeth" jucată de refugiaţi care încearcă să se salveze de abuzurile tiraniei şi grozăviile războiului". Şi aşa cum acest teatru este un teatru al refugiaţilor, toţi se pot schimba cu locurile: bărbaţii pot juca roluri feminine, iar femeile pot juca roluri masculine."



"Costumele sunt foarte simple. Aşa cum noi facem accent că sunt refugiaţi, scoatem în evidenţă şi ceea ce se întâmplă în lume acum, pe scena noastră de asemenea este război, costumele sunt pur şi simplu blugi negri şi maiouri negre cu inscripţii ale numelor personajelor. Pe parcurs, ei scot şi schimă doar numele eroilor. ”, a spus MARGARITA MISIUKOVA, scenografă rusă, refugiată din Ucraina.

Scenografa Margarita Misiukova este din Federaţia Rusă, dar locuia în Ucraina, împreună cu soţul său, regizorul Linas Zaikauskas.



"- Aşadar, soarele meu, eu cred că noi încă o dată trebuie să analizăm şi să calculăm toate maiourile.

- Lui Tudor sigur trebuie să-i coasem... Nu există mărimi mari.

-E clar.

-Am impresia că îmi scapă ceva. 25 şi încă trei maiouri cu cruce. Mai bine să facem 30, sigur nu vom greşi."



Cei doi soţi se refugiază în Moldova ba într-un teatru, ba în altul, ba într-un spectacol, ba în altul. Iar la Cahul au întâlnit durerea teatrului refugiat într-un sediu temporar, din care nu reuşesc să se mute, chiar dacă noul sediu al Teatrului Dramatic "Bogdan Petriceicu Haşdeu" are o scenă largă, unde s-au refugiat artiştii pentru a se simţi, în sfârşit, acasă. Destinul refugiatului şi-a pus amprenta în demersul artistic.



"Asta reiese şi din situaţia mea şi a familiei mele, dar şi, în ansamblu, aşa cum situaţia teatrului din Cahul e de aşa natură că există clădire veche care deloc nu poate fi utilizată pentru o instituţie teatrală şi este sediul nou care încă nu este finalizată.

-Dar dumneavostră veţi juca anume aici.

- Anume aşa decoruri va avea teatrul refugiaţilor. Acest beton, acest interior nefinisat, acest pustiu...

-În aşteptarea a ceva luminos...

-Da, da, da. Absolut corect. "



"Avem o idee interesantă, venită de la regizorul Linas... ca anume această premieră să fie pe scena nouă, aşa cum este, în situaţia în care suntem."



"Colectivul teatrului dă dovadă de o adevărată abordare creativă a acestei situaţii. Să vedem cum o să influenţeze această piesă blestemată, să zic aşa, cu reputaţie proastă, de altfel, în istoria teatrului."



Sângeroasa piesă "Macbeth" a fost jucată pentru prima dată în anul 1606, iar producția a fost una cu probleme. Shakespeare însuși a trebuit să joace rolul lui Lady Macbeth, deoarece actorul căruia i-a fost distribuit inițial rolul s-a îmbolnăvit grav și a murit înainte de spectacol. Iar acesta a fost doar primul incident legat de punerea în scenă a acestei piese în întreaga lume. Cei superstiţioşi consideră că blestemele pe care vrăjitoarele le recită în piesă sunt reale. Artiştii din Cahul nu-şi fac griji, chiar dacă vor juca într-o clădire nefinalizată.



"Pentru noi, mai e o experienţă când erau numai piloni aici şi noi am inaugurat, 30 de ani aici, anul jubiliar, aici, unde erau doar piloni, cerul liber şi o scenă improvizată aici. Aşa că condiţiile de acum sunt încă foarte avansate."



"Scenografia este adaptată la acest teatru. Şi betonul, dar şi acest schelet metalic din sala pentru spectatori... Eu am luat ca bază cuvintele lui Macbeth pe care le-a spus soţiei sale, Lady Macbeth. Şi anume "din metalul tău". Şi noi am făcut o masă din fier, dar şi tot acest metal pe care nu-l vom acoperi cu nimic. Directorul a propus să decorăm cumva, dar eu am decis că anume acest schelet metalic este baza scenografiei noastre.

-E parte din piesă.

-Da, pentru că pe scenă noi vom avea doar o foaie din metal, e agăţată şi are foarte multe funcţii. Este şi tunet."



"Teatrul este o artă convențională. Şi dacă pe scenă vei pune un panou pe care va fi scris "pădure", toţi vor percepe că e pădure şi fiecare spectator îşi va imagina propria pădure pe scenă."



Şi spectatorii care vor veni la premiera spectacolului "Macbeth" vor avea posibilitatea să-şi imagineze.... şi anume că stau în loje confortabile.

"Fotoliile le avem, dar ele trebuie asamblate aici, după tehnologie şi noi nu recurgem la aceste fotolii noi, care vor fi la bază, dar vom aduce din scaunele pliante."



”- Eu am văzut că în piesa lui Shakespeare vor fi interpretate melodii moldoveneşti?

- Da, va fi un Shakespeare moldovenesc.

-Cu nuanţe moldoveneşti.

-Mai exact, cu nuanţe balcanice.



Artiştii din Cahul numără zilele până când sala de spectacole din noul sediu al Teatrului "Bogdan Petriceicu Haşdeu" va fi invadată de public, după ce, din 2014, au numărat anii în timp ce această clădire era ridicată cu suportul Guvernului României, care a alocat în acest sens

800 de mii de euro. Alte 400 de mii de euro au fost alocate de Guvernul Republicii Moldova.



" Sperăm de atâtea zile, că deja am început să le numărăm de la început. Dar totuşi speranţa e speranţa, că cineva o să spună că moare ultima, dar totuşi moare. Sper că o dată şi o dată vom taia panglica şi vom inaugura acest sediu pe care atât de mult îl râvnim şi atât de mult ni l-am visat şi ni l-am dorit."



"Foarte bună întrebare: "De ce durează atât de mult?" Şi aici este un ghem de iţe încîlcite. Şi acum începem să le dăm de capăt şi să le descâlcim aceste iţe. Unele dintre ele am fost nevoiţi chiar să le tăiem, că era imposibil de descîlcit. Mă refer în primul rând la antreprenorul care nu şi-a aonorat în anul 2020, nu a dus la capăt obligaţiunile. Între timp, a intervenit, în urma unui eveniment tragic, persoana a decedat şi nu au putut fi găsite toate actele necesare pentru a rezilia contractul."



În ziua în care Guvernul de la Chişinău s-a convocat în şedinţa la Cahul, la noul sediu al Teatrului dramatic s-a jucat o piesă, în care eroiii au fost experţi, decidenți dar şi agenţi economici. Deznodământul a fost dispunerea unei expertize pentru evaluarea volumului de lucrări deja efectuate, precum şi a calităţii acestora.



"Acum, în acest moment, noi suntem în prag să anunţăm o nouă licitaţie publică, pentru a identifica un nou antreprenor pentru a prelua acest proiect să-l ducem la capăt. Anul acesta vom face acest concurs şi deja anul viitor vom finaliza construcţia teatrului."