PREMIERĂ cinematografică pentru Moldova. A fost lansat lungmetrajul Beautiful Corruption, semnat de Eugen Damaschin

Foto: facebook.com

Premieră cinematografică pentru Republica Moldova. A fost lansat lungmetrajul "Beautiful Corruption", semnat de regizorul moldovean, Eugen Damaschin. Zeci de cineaști s-au adunat ca să vizioneze filmul de debut al regizorului. Pelicula are la bază un mix de istorii bazate pe fapte reale, concentrate într-un singur erou.



Protagonistul filmului, actorul Igor Babiac, încearcă să caute dreptatea și recurge la metode ilegale. Artistul spune că în unele momente s-a regăsit în personajul pe care l-a jucat și că aceste filmări i-au oferit o experiență de neuitat.



"Accidentul cu mașina, care a fost filmat, nu a fost făcut cu cascador, dar cu mine la volan. Am fost prins cu mai multe centuri de siguranță. Am avut și o repetiție de ziua mea", a menţionat Igor Babiac, protagonistul filmului.



Plin de emoții, regizorul spune că ideea de film i-a venit acum trei ani, atunci când a așternut pe hârtie câteva gânduri. Un an și jumătate, împreună cu echipa, a lucrat la peliculă, pentru ca acum să se bucure de premieră. Regizorul speră că oamenii vor aprecia munca depusă.



"Toate aceste istorii sunt reale , toate absolut. Toate personajele sunt reale, cu excepția personajului principal. Personajul pricipal este fictiv. Este un personaj care unește printr-o ață toate aceste istorioare", a precizat Eugen Damaschin, regizor.



Filmările au avut loc în perioada aprilie-iunie, în peste 30 de locații din Chișinău, Strășeni, Criuleni, dar și în studiourile Moldova-Film.



La premieră a fost și mama regizorului, care spune că se mândrește cu realizările fiului său.



"Îmi taie respirația, emoțiile pe care le am. Eu i-am dat viață și cei șapte ani de acasă, iar Domnul l-a înzestrat cu darul ăsta ce-l are", a spus Natalia Culai, mama regizorului.



"Este un model, de fapt, cum să combini și talentul, și ambiția, și firea artistică, și emoțiile, și contactul cu societatea", a declarat Valeriu Jereghi, directorul Centrului Naţional de Cinematografie.



Din luna octombrie, lungmetrajul va putea fi văzut în cadrul caravanei organizată în peste 70 de localități ale țării.