PREMIERĂ! Carabinierii din garda de onoare vor purta uniformă regală: Suntem mândri

Foto: facebook.com

Carabinierii din garda de onoare vor purta, în premieră, uniformă "regală". Ţinutele au fost create de designerul Daniel Racovizza şi aprobate de Comisia de Heraldică. De ziua lor, soldaţii au îmbrăcat noua uniformă şi au defilat în cadrul unui eveniment festiv la unitatea militară 1001 din Capitală.



Pentru crearea noilor uniforme, designerul a combinat două culori. Setul mai conţine o pelerină şi un chipiu cu pană de corb.



Uniforma a fost creată dintr-o stofă delicată, iar modelul este inspirat de la casa regală britanică.



"Noi am vrut ca să păstrăm alura regală ca să fie mesajul corect, anume a gărzii de onoare. Este creată din lână şi caşmir cu viscoză. Din câte am văzut, se simt foarte mândri", a menţionat Daniel Racovizza, designer vestimentar.



Militarii gărzii de onoare sunt mândri să poarte noile uniforme:



"Este o uniformă minunată, extraordinară, de calitate bună, frumoasă, confortabilă. Acum suntem foarte mândri".



"A ieşi la o prezentare, să întâmpini oameni, oficiali, trebuie să arăţi bine. În orice caz e frumos".



"Noua uniformă este superbă, este numită pentru zilele speciale, zilele naţionale şi internaţionale. Este culoarea roşie şi negru, simbolul carabinierilor. Destul de comodă, ne putem mişca bine".



Şi conducerea Ministerului de Interne a rămas impresionată de noile ţinute.



"Mă bucur că Inspectoratul General de Carabinieri are această uniformă. O uniformă foarte reprezentativă, colorată, cu multă simbolistică naţională", a declarat Alexandru jizdan, ministrul Afacerilor Interne.



"La noi, culoarea neagră, culoarea roşie, este reprezentativă pentru angajaţii trupelor de carabinieri. A fost necesar ca să avem şi noi această ţinută fiindcă ea corespunde cerinţelor şi este întrebată la ziua de azi", a precizat Mihail Ciubaciuc, şef al Statului Major al Trupelor de Carabinieri.



O uniformă costă în jur de 15 mii de lei. În prezent, în garda de onoare a carabinierilor sunt 10 militari.