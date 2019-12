PREMIAȚI PENTRU SPIRIT CIVIC. Peste 38 de mii de elevi din țară au colectat deșeuri

Peste 38 de mii de elevi din instituțiile de învățământ din țară au colectat, timp de o lună, circa 45 de tone de deșeuri electronice şi electrice, care afectează grav mediul. Instituțiile care au strâns cele mai multe deşeuri au fost premiate la Gala "Hai Moldova". Câştigătorii au primit în dar cadouri generoase, precum cișmele, ustensile şi copaci pentru o livadă de aluni și premii bănești.



Locul întâi a fost câştigat de elevii unui gimnaziu din satul Făleștii Noi, raionul Fălești. Cei 330 de şcolari au reușit să colecteze aproximativ trei mii de tone de deșeuri. Instituția a fost premiată cu o cișmea, atât de necesară pentru întreaga localitate, care duce lipsă de apă potabilă.



”Cișmeaua vine ca un premiu. Vom încerca să-i găsim locul cel mai potrivit. Satul Făleștii Noi sau gimnaziul unde se află este o problemă - lipsa apei potabile și la sigur avem nevoie. Cumpărăm apa de băut pentru, inclusiv pentru gimnaziu”, a spus Ion Jitaru, directorul unui gimnaziu din Fălești.



”Pentru noi mai mult contează participarea pentru că fiecare deșeu pe care l-am strâns, ne motivează acest loc. Ne bucurăm mult că am luat acest loc. Chiar nu ne-am așteptat”, a zis Cristinela Marcoci, elevă.



Pe locul doi s-au clasat elevii unui liceu din oraşul Mărculeşti, raionul Floreşti, care au primit în dar tot o cişmea. Locul trei a fost ocupat de reprezentanţii liceului din satul Mereni, raionul Anenii Noi. Pentru cele circa 2,5 tone de deșeuri adunate din localitate, au primit în dar ustensile pentru a planta o livadă de aluni.



”Liceul nostru are un teren adiacent, unde va fi plantată această livadă de aluni. Iar această livadă va crește odată cu acești discipoli, care acum sunt clasa a cincea. Va fi această livadă sub ochii noștri, va crește, o vom îngriji, o vom uda și vom mânca aluni în ambele fălci”, a zis Maia Zlotea, profesoară la un liceu din satul Mereni, Anenii Noi.



”Noi cu acest premiu o să ne mândrim mult, deoarece am curățat localitatea. Am curățat de deșeuri electronice”, a spus Gheorghe Ceriu, elev.



La eveniment a fost prezentă și ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, care susține în această campanie.



”Asta încercăm să facem și în Suedia, unde avem mai multe gospodării, adică majoritatea gospodăriilor care sunt foarte active atunci când este vorba despre sortarea deșeurilor și grija faţă de mediu”, a declarat Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Moldova.



Potrivit organizatorilor, deşeurile colectate vor fi transportate la o fabrică de reciclare din România.



”Câștigătorii au fost selectați după criteriul câte deșeuri au colectat.Toate deșeurile colectate în campanie, o să fie transportate către cea mai mare companie de reciclare a deșeurilor electronice din Europa de Est”, a zis Nadejda Cebotari, coordonator de proiect.



În cadrul campaniei au participat 78 de instituții de învățământ din țară.

