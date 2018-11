PREMIATĂ PENTRU PERFORMANŢE. Jurnalista Prime TV, Anna Glushko a obţinut o bursă ADAMI

foto: publika

Cele mai bune documentare şi emisiuni realizate de jurnalişti din şase ţări din Europa de Est au fost premiate aseară la Chişinău. Diversitatea culturală este elementul care a definit concursul. Au fost prezentate subiecte din domeniul social, filme de ficţiune sau de divertisment.



Anastasya Slovinskaya, o jurnalistă din Georgia, a realizat un filmuleţ de 10 minute despre viaţa unui rom pe nume Goran.



"Îi place să călătorească, a fost în multe ţări, iar acum e stabilit la Tbilisi. Alături de el, în cort mai trăiesc 27 de capre şi o cămilă", a spus Anastasya Slovinskaya, jurnalist, Georgia.



Printre câştigători s-au numărat şi moldoveni. Eugeniu Popovici a luat marele premiu pentru un film documentar despre oraşul Soroca. Principalii eroi sunt doi fraţi, care, pe durata filmului, îşi descriu viaţa şi visele cu umor.



"Probabil este un film bun despre comunitatea de romi, pentru că foarte multe filme s-au realizat despre comunitatea de romi, dar nu toţi au încercat să distrugă aceste stereotipuri", a zis Eugeniu Popovici, editor de film.



Trei jurnalişti au reuşit să obţină bursele ADAMI care le oferă posibilitatea să facă stagiul la una dintre cele mai cunoscute televiziuni din Germania. Printre ei s-a numărat şi producătorul emisiunii "Principii" de la PRIME TV, Anna Glushko.



"Am câştigat o stagiere în Germania alături de cei, pentru mine jurnalişti profesionişti de la Deutsche Welle, unde noi patru săptămâni vom învăţa cum se fac ştiri. E o surpriză pentru mine şi eu sunt foarte şi foarte bucuroasă", a declarat Anna Glushko, jurnalist PrimeTV.



În total au fost 300 de participanţi la şase categorii, însă doar 21 au fost nominalizați pentru râvnitul premiu ADAMI.



"Jurizarea a durat foarte, foarte mult. Noi ne adunam dimineaţa şi stăteam până seara târziu. Ideile au fost chiar bune, inclusiv şi cele care nu au nimerit printre cei nominalizati", a spus Alexandru Perciun, membru al juriului.



În ajunul Galei, candidații pentru premiul ADAMI au fost în vizită la Parlament şi s-au întâlnit cu Andrian Candu. De altfel, gala din acest an s-a desfășurat sub patronajul şefului legislativului.



"Mă bucur mult că această diversitate şi aceşti tineri care au venit cu astfel de idei bune şi au fost premiaţi şi-au regăsit locu în sala plenului unde la fel avem o mică diversitate de idei, opinii", a declarat Andrian Candu, preşedintele Parlamentului.



Premiul Media ADAMI este decernat pentru filme și emisiuni ce promovează diversitatea culturală în țările Europei de Est. Proiectul este finanțat de Ministerul de Externe al Germaniei.