PREMIATĂ LA SEUL. Moldoveanca Mila Cuptor, pe locul 2 la competiţia Superlady of the World (FOTO)

Moldovencele se fac din nou remarcate la concursurile internaţionale: pictoriţa şi modelul Mila Cuptor a obţinut locul al doilea la competiţia "Super Lady of the World", desfăşurată în Coreea de Sud, în decembrie 2019. În plus, a mai primit 2 distincţii.



Mila Cuptor a concurat alături de alte 40 de tinere artiste din întreaga lume.





Moldoveanca s-a clasat a doua pe podium şi a fost răsplătită cu alte 2 premii: „Jeju Super Model” și „Cel mai bun artist”.





Concursul de frumusețe "Super Lady of the World" se organizează din 2006. Candidatele trebuie să aibă vârsta de minimum 28 de ani şi înălţimea de cel puţin un metru 72.