PREJUDICII ÎN URMA PLOILOR: Sute de hectare de culturi agricole afectate şi mai multe drumuri înămolite în comuna Hrușova

Sute de hectare de culturi agricole afectate şi mai multe drumuri înămolite. Sunt consecinţele ploii cu grindină din 29 iulie, în comuna Hruşova, raionul Criuleni. Din cauza drumurilor impracticabile, unii fermieri au reuşit abia astăzi să ajungă pe câmp pentru a estima pagubele."Iată, vedeţi cum este totul afectat. Unde este format ştiuletele, mai sunt unele şanse de a salva din recoltă."Petru Varvariuc are peste 900 de hectare de porumb şi floarea soarelui. Ploaia cu gheaţă i-a afectat o treime din culturi.titre "Nu am făcut calcule, acum ne ocupăm. Nu avem cifre concrete, dar în următoarele zile va fi totul clar."Şi Olga Guţan a venit la câmp să vadă care e situaţia. Anul acesta, împreună cu fratele ei, femeia a cultivat 70 de hectare cu porumb şi floarea soarelui."Aici e în picioare, să spun aşa, porumbul. Dar în partea unde noi nu ne putem duce, acolo îi şi culcat, îi înămolit tare şi tot aşa afectat."Potrivit fermierilor, o parte dintre culturi e compromisă."Iată uitaţi-vă, dacă planta se alimentează prin frunză, şi iată frunza este distrusă. O să fie afectat, vreo 30-40 de procente."Ploaia de sâmbătă a făcut prăpăd nu doar pe câmp, ci şi în localitate. 10 drumuri au devenit aproape impracticabile după ce au fost spălate de şuvoaiele de apă. Câţiva localnici s-au adunat şi au făcut curat."Apa a luat, apa a luat din deal şi a adus în vale tot. Toţi dintr-o mahală suntem. Aseară ne-am înţeles, şi am zis să ieşim să facem drumurile acestea, tot, frumuşel.""Am vorbit, dă să facem, că era imposibil de mers pe jos, nu numaidecât cu transportul. ""- Avem drumuri spălate foarte mult, dar ne vom strădui cu banii din primărie să îndreptăm cu grederul.- De ce sumă aveţi nevoie pentru a reabilita drumurile spălate?- Undeva la vreo 30 de mii de lei."Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ploile cu grindină din 29 iulie au făcut prăpăd în mai multe localităţi din nordul şi centrul ţării. Cele mai afectate au fost raioanele Criuleni, Dubăsari, Fălești, și Soroca.