Pregătirile sunt în toi pentru Nunta Regală. Ce ţinută va avea Prinţul Harry

Au mai rămas mai puţin de 3 săptămâni până la nunta prinţului Harry cu Meghan Markle. Despre rochia miresei s-au aflat suficiente informaţii, locul unde va avea ceremonia religioasă a fost anunţat, recent au fost date informaţii despre vehiculul pe care îl vor folosi mirii pentru a se deplasa. Nu se ştie nimic însă despre ţinuta purtată de prinţ. Ce fel de costum va alege Harry pentru ziua căsătoriei?

Experţii spun că prinţul Harry are o mare libertate de alegere în privinţa hainelor. Totuşi, sunt anumite detalii care indică genul de ţinută ce va fi purtată la nuntă.



"Am observat că în invitaţia de nuntă, codul vestimentar indicat este uniforma militară, frac sau costum de seară. Dar ştim că, fiind o ceremonie privată, atmosfera va fi probabil mai relaxată decât cea de la nunta moştenitorului tronului, fratele său. Deci, cred că prinţul Harry va purta un frac", a spus Nick Carvell, editor de modă al revistei GQ.



Cel mai probabil, cred specialiştii, prinţul Harry va purta pantaloni gri, un frac negru şi vestă. La fel se vor îmbrăca şi cavalerii de onoare. Elementul interesant al combinaţiei va fi în mod sigur, vesta, care are de obicei aceeaşi culoare cu rochiile domnişoarelor de onoare.



Iar dacă doamnele trebuie să poarte obligatoriu pălării, domnii au libertate de alegere în privinţa acestui accesoriu vestimentar.



"E complicat când vine vorba de ţinuta de zi... cel mai revoluţionar lucru legat de ţinuta de zi este ca bărbaţii să nu poarte pălării", a mai spus Nick Carvell, editor de modă al revistei GQ.



Nunta va avea loc pe 19 mai la biserica Saint George din incinta Castelului Windsor, acolo unde prinţul Harry a fost botezat. Cei doi se vor deplasa într-o caleaşcă descoperită, pe care Harry a ales-o din colecţia regală de caleşti a reginei Elisabeta a II a.