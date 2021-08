Pregătirile pentru şcoală, în toi. Părinţii le cumpără copiilor rechizite şi haine şi spun că preţurile sunt piperate

Viorica Muntean vinde ghiozdane la Piaţa Centrală din Capitală de peste 20 de ani. Potrivit ei, oamenii pun accent pe aspect atunci când aleg o geantă pentru şcolari."Cam în fiecare zi asortimentul este acelaşi. Clasele primare cumpără ghiozdane ortopedice, care sunt clasele mai mari cumpără mai la modă, adică nu neapărat să fie ortopedic. Ei cumpără să fie frumos. De la 300 până la 450 de lei", a spus vânzătoarea."Cumpără ce este mai întrebat, ce este nevoie. Fuste, bluze, pantaloni. La 1000 şi ceva asta cu siguranţă, dacă este o calitate înaltă.""În fiecare an, este mai scump, dacă am luat geantă cu 380, iar acum este 580 şi este exact acelaşi model pe care doi ani în urmă l-am luat. Mult, în 4000 de lei nu ne includem, cred că 5000 o să trebuiască"."Fustiţă pentru fetiţă, bluză, rechizite. Pentru băieţi cămaşă.- Aţi reuşit să cumpăraţi câte ceva?- Da, până când doar ghiozdan".În perioada 26 - 30 august, în sectorul Buiucani al Capitalei va fi organizat un târg cu articole şcolare. În acest an vor participa circa 50 de companii care vor expune produse pentru elevii de toate vârstele.