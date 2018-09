Pregătirile pentru Must Fest 2018, în toi. La festival sunt aşteptaţi peste 30 de mii de oameni

Foto: publika.md

Peste 30 de mii de oameni sunt aşteptaţi în acest weekend la Festivalul "Must Fest" 2018, care se va desfăşura în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Zona a început deja să fie amenajată, iar muncitorii lucrează pentru a reuşi la timp.



"Se face tribuna VIP. Se montează ecranele. Montăm şi luminile scenice. Montăm sunetul, şi avem o zi pentru conexiuni şi să verificăm dacă totul e ok", a spus un muncitor.



În piaţă va fi amenajată o zonă pentru copiii, unde aceştia se vor putea distra la topogane gonflabile, vor vedea showuri de magie şi desene pe apă. Şi cei maturi vor avea parte de mai multe surprize, iar doritorii vor învăţa de la un somelier profesionist cum să deguste corect din licoarea lui Bachus.



"Avem una dintre şcolile vinului. Vom învăţa oamenii cum să deguste coret un vin, care este diferenţa dintre un vin spumant şi un vin liniştit, ce este un vin sec, şi ce este un vin demidulce", a menţionat Livia Sincumami, organizator festival "Must Fest".



Evenimentul va culmina cu o paradă a eroilor din basme.



"Este vorba despre o paradă cu mulţi, mulţi, mulţi actori, personaje din poveste. La fel vom avea şi trei regine ale vinului. Este vorba despre regina vinului alb, regina vinului roşu, şi regina vinului roz", a precizat Livia Sincumami.



Organizatorii promit că până sâmbătă, Piaţa Marii Adunări Naţionale va fi de nerecunoscut.

În scenă vor evolua nume sonore din showbizz-ul autohton, dar şi de peste hotarele tarii.