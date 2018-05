Pregătirile pentru meciul din finala Ligii Campionilor s-au încheiat. Autoritățile din Kiev au cheltuit un milion de euro

Capitala Ucrainei, Kievul vibrează cu câteva zile înaintea celui mai important meci al sezonului fotbalistic european, finala Ligii Campionilor. Pregătirile pentru meciul anului s-au încheiat, iar pentru asta autoritățile din Kiev au cheltuit un milion de euro.



Kievul este în aceste zile capitala fotbalului european. Totul este deja pregătit pentru marea finală a Ligii Campionilor. Orașul este împânzit cu simbolurile competiției.

De exemplu, în centrul capitalei Ucrainei sunt instalate astfel de steluțe cu emblemele celor două cluburi, Real Madrid și FC Liverpool."

Microbiștii din Kiev sunt încântați de faptul că în orașul lor se va disputa un astfel de meci, însă unii, totuși, sunt nemulțumiți pentru că organizarea finalei le creează incomodități.



"Persistă o atmosferă specială. Este o sărbătoare și un eveniment mare. Este plăcut că va avea loc la noi la Kiev."

"La voi, în Kiev, va avea loc finala Ligii Campionilor. Se simte interesul sporit?

- Da. Simțim. Sunt multe ambuteiaje. Nu ai pe unde trece. Suntem nevoiți să ne deplasăm cu metro-ul.

- Sunt foarte mulțumit că sunt blocat în ambuteiaj câte jumătate de zi.

- Cred că organizarea ar fi putut fi mai bună."



Cu ocazia finalei, autoritățile Kievului se așteaptă ca în această săptămână în capitala Ucrainei să ajungă aproximativ 100 de mii de microbiști și oaspeți.



Toți cei care au bilete procurate pentru finală vor putea călători gratuit prin oraș cu transportul public. Primii fani au sosit deja la Kiev. Un suporter indian al lui Liverpool, care locuiește în Noua Zeelandă. A zburat aproape 17 mii de kilometri pentru a-și putea urmări echipa favorită pe viu.



"Iar eu am avut parte de un zbor foarte lung. De la Auckland la Doha, acesta fiind cel mai lung zbor din lume. Apoi de la Doha la Kiev, încă plus șase ore. În total, am călătorit aproximativ 20 de ore, dar sunt originar din India."



"Biletele de avion au fost scumpe. Cazarea, de asemenea. Am avut parte de noroc atunci când am obținut bilete ieftine, dar până la urmă este vorba de FC Liverpool, așa că a meritat efortul."



Finala Ligii Campionilor Real Madrid - FC Liverpool se va juca sâmbătă seara, pe stadionul Olimpiiski. Meciul va fi transmis în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 21:45.