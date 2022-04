Pregătirile pentru masa de Paşte, pe ultima sută de metri. Moldovenii au luat cu asalt pieţele din Capitală

Pregătirile pentru masa de Paşte sunt pe ultima sută de metri. Moldovenii au luat cu asalt pieţele din Capitală. Nelipsite de pe masa de sărbătoare vor fi ca de fiecare dată cozonacii, carnea de miel, vinul şi ouăle roşii. În acest an, oamenii spun că vor sărbători mai modest, deoarece preţurile sunt exorbitante.Cele mai mari cozi au fost în hala de carne. După ce au trecut prin cel mai lung şi aspru post din an, moldovenii spun că de pe masa de sărbătoare nu le poate lipsi acest produs."Scump tare, am luat totuşi aşa o bucăţică de carne, nişte salam. Şi deja am dat vreo 300 de lei. ""Am luat nişte ouă, nişte carne şi deja legume. Mielul l-am luat mai înainte. Acum ce a rămas aşa pe ultimele zile."În medie, oamenii scot din buzunare între 80 şi 150 de lei pentru un kilogram de carne de porc, cea de miel costă până la 180 de lei."Se cumpără cărniţă pentru copt. E mai scump, dar preţurile nu s-au mărit de la noi, din cauza preţului la combustibili, la cereale."Forfotă mare a fost şi la tarabele cu fructe şi legume, dar şi la brânzeturi."Cumpărători avem, preţurile nu le-am schimbat, brânza de oi aşa şi a rămas 130 de lei kg. Cașul este mai ieftin, 100 - 120 de lei pentru un kilogram. Sunt vânzări mari. "" Se cumpără şi roşiile, castraveţii, ardeii. Dar cumpără câte un pic oamenii, maxim un kilogram că e scump tare. Roşiile sunt 50 de lei kg, castraveţii 60, ridichea 30. "Oamenii spun că pentru a pregăti o masă modestă de Paşte au nevoie de 2 000 de lei."Anul ăsta nu o să mă gătesc aşa cum mă găteam în alţi ani, tare strâns. O găinuşă, nişte pârjoale de viţel, o învârtită cu nucă.""De o mie de lei numai verdeaţă am cumpărat, asta în afara de miel şi toate celelalte.""Mi-am luat nişte fructe, pască, salam, ne-am pregătit de Paşte. Până acum deja 400 de lei s-au dus pe mărunţişuri doar, ce va fi mai departe vom vedea."