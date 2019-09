Pregătirile pentru Maraton sunt în toi. În PMAN muncitorii amenajează orășelul sportiv (FOTOREPORT)

Pregătiri în toi pentru cel mai de amploare eveniment sportiv al anului - Maratonul Internațional Chișinău. În Piaţa Marii Adunări Naţionale, acolo unde va fi dat startul curselor, de cu zori orăşelul sportiv a început a prinde culoare, iar asta pentru că totul trebuie să decurgă ca la carte. Maratonul va cuprinde patru probe, însă cea mai aşteptată este cea de 42 de kilometri pe străzile din Chişinău.

Potrivit organizatorilor, în acest an, la eveniment sunt aşteptaţi peste 20 de mii de participanți din peste 50 de țări, printre care România, Ucraina, Rusia, China și Statele Unite.

În după amiaza zilei de astăzi, muncitorii, erau implicaţi în amenajarea orăşelului sportiv. Tot acolo, am întâlnit şi câţiva participanţi care abia aşteaptă ziua de duminică.

Printre cei înscriși este și Ilie Ştefârţa, care vrea să-şi încerce norocul la cursa de 42 de km. El spune că nu o face pentru câştig, ci pentru a demonstra că scaunul rulant nu este o scuză.



"Vreau să fac distanţa de 42 km pentru a arăta un exemplu peroanelor care sunt în aceeaşi situaţie ca şi mine că se poate. Trebuie să faci doar un efort şi să ieşi din casă", a spus Ilie Ştefârța, participant.



Şi această femeie, în vârstă de 60 de ani, s-a înscris în cursă pentru că este adepta unui mod sănătos de viaţă.



"Nu am nevoie de rezultate mari, de câştig, vreau doar să îmi demonstrez mie că la ai mei 60 de ani sunt în stare să alerg 10 km", a spus Galina Umaneț, participantă.



Concurenţii înscrişi în competiţie, care au trecut astăzi pe la standurile orăşelului sportiv amenajat în centrul Capitalei spun că aşteaptă cu nerăbdare ziua de duminică. Iar dacă unii se pregătesc intensiv pentru a ajunge primii la finiş, alţii spun că o fac doar pentru distracţie, nu pentru premiile puse la bătaie.



"Am participat la 10 km, la 20 km. Acum am luat 10 km, nu necesită un antrenament specific. Nu am aşteptări mari, vreau să fie un timp frumos şi să ne distrăm."



"Sper, în acest an, să fie mai uşor căci am alergat primele trei ediţii 42 km, anul trecut am alergat 21 km, acum alerg 10 km. Îmbătrînesc şi alerg tot mai puţin şi mai puţin."



Organizatorii evenimentului spun că au pregătit un program divers pentru participanţi. Surprizele se vor ţine lanţ, iar participanţii, în special cei străini, vor avea ocazia să descopere Moldova în toată frumuseţea sa în timp ce vor parcurge traseul.



"Anul acesta facem accent pe tradiţie, avem foarte mulţi participanţi de peste hotare, peste o mie de participanţi, din acest motiv am hotărât să punem accent pe coloritul moldovenesc.Pe traseu, participanţii vor întâlni mese amenajate cu mâncare tradiţională, vinuri moldoveneşti, plăcinte şi desigur dansatori cu dansuri naţionale şi cântece", a declarat Olga Iurco, organizatoare.



Competițiile sportive vor începe mâine de la 10 dimineaţa pentru copii. La ediţia din acest an s-au înscris în cursă peste 500 de copii care, ulterior, vor fi răsplătiţi cu medalii şi cadouri. Duminică, în cursă se vor avânta adulţii. Programul competiţiilor va începe la ora nouă dimineaţa.



"Startul competiţiei îl vor începe sportivii în scaune rulante, avem o grupă specială pentru ei, care participă la cursele de 10, 21, 42 de km. La ora 09:00 vom da start cursei Fun Run şi curselor competitive 5, 10, 21 şi 42 de km", a menționnat Olga Iurco, organizatoare.



Evenimentul se află la cea de-a cincea ediţie.