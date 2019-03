Pregătirile pentru BAC sunt în toi. UTM organizează al 4-a an consecutiv CURSURI GRATUITE de pregătire pentru viitorii săi studenţi

Examenul de bacalaureat este un adevărat test de maturitate pentru viitorii absolvenţi. Pentru a-i ajuta să facă faţă cu brio acestei provocări, profesorii Universităţii Tehnice organizează cursuri gratuite pentru toţi doritorii.

Astfel, tinerii au posibilitatea să recapituleze materia studiată la fizică, informatică şi matematică.

Aşa arată o oră de matematică, cu aula plină cu elevi dornici de a-şi cizela cunoştinţele în materie. Potrivit profesorului, în cadrul cursului, elevii au posibilitatea să se pregătească pentru examenul de maturitate. Asta datorită unui program special.



"Am făcut o programă care trece prin toate compartimentele de matematică care sunt incluse în Bac, ne străduim să facem o repetare a tuturor capitolelor şi respectiv exemple pentru bacalaureat. Cine trece cursul acesta el îşi aminteşte tot ce are nevoie şi atunci este pregătit de a rezolva testele", a spus Ion Jardan, profesor de matematică.



Pe lângă matematică, tinerii au posibilitatea să recapituleze cele învăţate la fizică şi informatică. Pentru cei care nu au posibilitatea să participe la lecţii, acestea sunt transmise în timp real. Lecţiile sunt predate de unii dintre cei mai buni profesori în domeniu.



"Sunt profesorii care foarte bine ştiu curicula şcolară, adică participă în foarte multe comisii ale Ministerului Educaţiei, începând de la formarea itemelor subiectelor pentru bacalaureat. Iar unii dintre ei sunt profesorii care antrenează spre exemplu loturie naţionale", a spus Dinu Ţurcanu, prorectorul Universitaţii Tehnice din Moldova.



Cursurile sunt organizate în fiecare sâmbătă şi vor dura până în data de 25 mai. Viitorii absolvenţi spun că orele le sunt foarte utile:



"Mă pregătesc şi moral aceste lecţii, îmi dă un curaj pentru mine că aceste lecţii sunt binevoitoare, sunt foarte utile pentru noi tinerii şi avem posibilitatea de a ne pregăti mai intens"



"Eu cred că sunt foarte importante pentru că mă vor ajuta să dau bacul bine şi în deosebi îmi place cum predă, înţeleg foarte bine ce predă şi cred că sunt utile"



"Ne place cum predă profesorul, explică foarte bine. Mă fac să mă simt mai pregătită pentru bac. În primul rând repet, în al doilea rând învăţ lucruri noi"



Potrivit responsabililor din cadrul Universităţii Tehnice din Moldova, numărul tinerilor care îşi doresc să frecventeze cursurile gratuite a crescut considerabil.



"Anul trecut am avut practic 150 de înregistrări şi candidaţi care au participat la aceste cursuri, anul acesta avem un număr record de peste 400 de candidaţi care s-au înregistrat. Anul trecut, aproximativ 70 la sută din cei care au participat la aceste cursuri au devenit studenţii Universităţii Tehnice".



Pentru a beneficia de aceste cursuri, tinerii trebuie să facă o înregistrare prealabilă pe pagina Universităţii Tehnice din Moldova.

Astfel de cursuri sunt organizate pentru al patrulea an consecutiv.