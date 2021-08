Pregătiri „Summer fest 2021”. Vezi ce interpreți vor urca pe scena celui mai mare festival al anului

Evenimentul va avea loc la Grădina Botanica din Capitală. Organizatorii festivalului promit sunet foarte bun și milioane de lumini.”Această scenă este cea mai mare din Moldova. Ea se amenajează în 10 zile. Vor fi mai mult de 350 de metri de ecran. Mai mult de 300 de kilowați de sunet, de două ori mai mult față de ultimul an de Summer Fest. Vom avea o multitudine de culori.”, a declarat Dmitrii Sergheev. organizator Summer Fest.Festivalul va fi o adevărată sărbătoare pentru familie şi prieteni.”Va fi o atmosferă incendiară la festivalul ”Summer Fest 2021”. În acest an, a fost amenajat un teritoriu cu mult mai mare, pentru aproximativ 10 mii de vizitatori. Aici vor fi amenajate 25 de restaurante, iar oaspeții se vor putea odihni pe 500 de saci moi și la 150 de mese și scaune.”Pe parcursul celor două zile, buna dispoziţie va fi garantată de către interpreţii de la noi, dar și din România, Rusia și Ucraina.”În acest an, noi am mărit numărul interpreților. Vor fi câte 10 cântăreți pe zi. La ora 15:30 vor începe să urce pe scenă. De exemplu, în data de 29 vor cânta Carla`s Dreams, Smiley, Jony, Elmon, Andro. Iar în data de 30 - Monatik, Mumi Troli, Rasa, Filatov și Karas, Mohito.”Mai mult, cu două zile înainte de festival va avea loc un concert unde vor evalua doi interpreți din Rusia. Costul biletului de intrare va fi de 350 de lei.”Noi am hotărât să organizăm și pre party pentru ca să vedem ce părere au oamenii. Am decis să-i aducem pe Hammaly și Novai ca să fie o pregătire pentru festival.”, au mai spus organizatorii.Organizatorii evenimentului susțin că toate măsurile epidemiologice vor fi respectate.”Noi vom respecta toate măsurile. Toți vizitatorii vor primi mască de protecție. Toate regulile epidemiologice impuse vor fi respectate. Noi am cumpărat 20 de mii de măști. Vom măsura febra și o să dezinfectăm.”, a adăugat Dmitrii Sergheev.Până în data de 26 august, un bilet de intrare costă 350 de lei pentru o zi şi 500 pentru două zile.