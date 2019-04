Pregătiri pentru sărbătorile pascale. Designerii vin cu recomandări despre cum să ne decorăm casele

Coşuri cu flori, iepuraşi şi ouă sunt decoraţiunile tradiţionale pentru Sărbătorile de Paşti. Designerii ne recomandă care sunt produsele cele mai potrivite pentru locuinţă.



Aromatizatoarele şi lumânările cu miros de vanilie sau scorţişoară sunt de nelipsit, spun specialiştii. Preţurile acestora sunt în jur de câteva zeci de lei.



"Am putea să amenajăm locuinţa adăugând nişte decoruri, coroniţe, coşuleţe cu flori cu ouă, cu obiecte ceramice. Ar fi bine totuşi să ţineţi cont, să nu exageraţi cu decorul, să alegeţi doar câteva culori care vor fi prioritare şi doar o tematică", a declarat Octeabrina Cervinschi, designer, decorator.



Dacă vreţi veselă cu tematică de sezon trebuie să aveţi în jur de 150 de lei pentru o farfurie, pentru o cană, aproximativ 200 de lei, iar pentru un recipient pentru ouă sau dulciuri, circa 300 de lei.



"O metodă nouă, mai netradiţională pentru noi este cea europeană, de decorare a mesei de Paşte. Pe masă se amplasează o vază, cu nişte crenguţe înalte pe care sunt atârnate boluri", a explicat Octeabrina Cervinschi.



Există opţiuni şi pentru decorarea ferestrelor, cu flori textile sau chiar naturale, decorate la fel cu ouă, care să redea atmosfera de primăvară şi nişte bibelouri din porţelan.



În acest an, la mare căutare sunt şi decorurile de exterior. Iepuraşii, ouă sau pomi înfloriţi, care pot fi ornamentaţi cu zeci de luminiţe. Acest iepure are doi metri, cântăreşte 25 de kg şi a fost decorat cu luminiţe. Preţul acestuia depăşeşte o mie de euro.



"O figurină mică o creăm la un metru, la jumătate de metru, la câţiva centimetri. Dacă eventual decorul necesită o figurină mare, ajungem şi la doi, la trei metri", a subliniat Maria Bumbu, director comercial.



Decoraţiunile de exterior de dimensiuni mici costă aproximativ 50 - 100 de euro.