PREGĂTIRI PENTRU MONDIALE. Peste 120 de luptători au participat în campionatele naţionale de muay thai

Peste 120 de luptători au participat în campionatele naţionale de muay thai desfășurate la Chișinău. Sportivii au reprezentat 10 cluburi din țară şi au concurat în 5 categorii de vârstă.



Alături de amatori la competiţii au evoluat şi sportivi profesionişti.



Aurel Ignat l-a învins la puncte pe Iaroslav Lisnic, care a fost numărat de câteva ori în timpul duelului.

"Am hotărât să particip la amatori, să capăt experienţă. Am luptat într-o categorie mai mare. În categoria de până la 86 de kilograme nu am avut adversari şi am hotărât să particip la cea de 91", a spus luptătorul muay thai, Aurel Ignat.



Alţi trei luptători profesionişti care au participat la competiții - Mina Manoli, Marin Vetrilă şi Radu Copăceanu - de asemenea au repurtat victorii.



"Cred că am fost mai bun. M-am pregătit intensiv de acest campionat şi rezultatul îmi aparţine", a spus luptătorul muay thai, Radu Copăceanu.



"Nivelul sportivilor a crescut. Faţa de unii sunt aşteptări foarte mari. Nu vreau să-i numesc pe unul sau doi luptători, nu au arătat ceea ce ar putea, dar oricum este un nivel foarte mare", a spus preşedinte FM de Muay Thai, Artur Grosu.



Conform rezultatelor competițiilor va fi format lotul naţional ce va reprezenta Republica Moldova la campionatele mondiale din Tailanda în luna august.