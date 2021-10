Pregătiri pentru Maratonul Internaţional Chişinău. Evenimentul va avea loc în acest weekend

"Şase zile din şapte, să spunem, zi de zi antrenamente. A fost o pregătire destul de mare, să spun eu pentru această cursă. O să depun tot efortul şi îmi doresc desigur să câștig.", a declarat Zinaida Sacara, participantă.Iar Vadim Jeleascov a participat la toate cele șapte ediții ale Maratonului Internațional Chișinău şi nu o va rata nici pe cea din acest an."Pentru mine, competiţia din acest an este importantă, după doi ani de pandemie. Este un hobby, eu nu sunt profesionist.", a spus Vadim Jeleascov, participant.Atât participanţii, cât şi spectatorii vor trebui să aibă certificatul de vaccinare sau un test PCR COVID-19 negativ."Dacă participanţii la Maraton, nu vor avea unul dintre aceste documente, noi am pregătit un test gratis pe care îl vor face aici, pe loc. Şi pentru spectatori noi am pregătit această posibilitate, să facă testul pe loc, contra plată.", a spus Alina Sveatun, organizator.Sâmbătă, Maratonul va fi deschis celor 300 de copii care s-au înscris în cursă. A doua zi, la linia de start se vor alinia 2000 de adulți. Cu toţii vor avea parte de surprize din partea organizatorilor, inclusiv participanţii din străinătate."În acest an, vom prezenta mai multe puncte de atracţie pentru turişti - cu vin, struguri, vor fi prezentate diferite regiuni ale Moldovei, inclusiv Găgăuzia.", a precizat Dmitri Voloșin, organizator.Maratonul Internațional Chișinău se află la cea de-a şaptea ediţie. Sportivii vor alerga pe patru trasee, pe o distanţă între cinci și 42 de kilometri.