PREGĂTIRI PENTRU BLAJINI. Moldovenii merg la piaţă în căutarea pomenilor

foto: publika.md

Forfotă mare în pieţele şi magazinele din Capitală. Cu câteva zile înainte de Paştele Blajinilor, moldovenii sunt în căutarea pomenilor. Aceştia cumpără obiecte de veselă, dar şi haine şi încălţăminte. Cei care vor să evite aglomeraţia din piaţă fac cumpărături în marile magazine.



Aşa arăta astăzi, de dimineaţă, una dintre pieţele din centrul Capitalei. Zeci de cumpărători se înghesuiau la tarabele cu veselă.



"- Căni, farfurii. La 30 - 35 de lei, 45, diferite preţuri. 15 lei, 10. - ce se întreabă cel mai mult? - De toate câte puţin."



La mare căutare nu este doar vesela ci şi hainele.



"Am nepoţele şi le aleg şi eu ceva mai frumos, ca o bunicuţă. Pentru două care îs mai micuţe şi mai aleg şi pentru două care sunt mai mari"



"Pentru sora şi pentru părinţii mei nu îmi este jale, pot să plătesc şi o mie şi două, pentru ce muncim. Am mai luat mai înainte şi căni şi tot, astăzi am venit să mai luăm



"- Am luat nişte ştergărele, nişte cănuţe şi atât. - Cum vi se par preţurile? - Accesibile."



Cei care au făcut cumpărături în supermarketuri spun că e mai puţină aglomeraţie decât în piaţă.



"Ieri am intrat în piaţă şi acolo era imposibil să te uiţi, să alegi, să fii cu gândul tău, îţi convine, nu îţi convine. Aici cu linişte, încetişor, preţul pus."



"Dulciuri, veselă, prosoape, de toate. Este mult mai compact, în condiţii salubre, dacă ne referim la veselă şi mai civilizat."



"Preţurile de aici sunt chiar mai bune decât la piaţă şi aici putem conta pe calitatea produselor. Şi e mai puţină aglomeraţie, chiar îmi este de mirare."



Preoţii îi îndeamnă pe cei care vor să îşi pomenească rudele să nu întreacă măsura cu obiectele pe care le vor da de pomană. Ei spun că în primul rând, această sărbătoare este pentru a ne aminti, nu pentru a ne întrece în pomeni.



"În primul rând să facem o rugăciune pentru ei acolo la cimitir. Pomana se dă ouă, pască, se dă un ulcior, o cană, ceea ce este trebuincios pentru un creştin ca folosindu-se să se roage de sufletul celui care a primit. La cimitir nu se fac grătare, nu se fac beții", a spus Sergiu Curnic, parohul Bisericii Vechi din Lemn.



Tradițional, Paștele Blajinilor este marcat în prima duminică după Învierea Domnului. În unele localităţi din ţară, Paştele Blajinilor se sărbătoreşte şi în ziua de luni.