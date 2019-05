PREGĂTIRI PENTRU 9 MAI. La concert vor participa orchestre de muzică populară şi fanfare militare

Peste 1.500 de persoane vor fi implicate mâine în organizarea spectacolului dedicat zilei de 9 mai din scuarul Catedralei mitropolitane.

La evenimentul Partidului Democrat toţi vizitatorii vor avea parte de muzică, dansuri şi mâncare ostăşească. La concert vor participa şi orchestre de muzică populară şi fanfare militare. În zonă a fost deja instalată scena, iar interpreţii au făcut şi ultimele repetiţii.



Organizatorii au anunţat că genericul evenimentului este "Pace şi prosperitate pentru Moldova".

Cei peste 200 de tineri democraţi vor avea una dintre cele mai importante misiuni. Ei vor împărţi flori şi vor oferi porumbei, simbolul păcii, veteranilor de război.



"De 9 mai vom avea grijă de toți veteranii pe care îi vom întimpina cu hulubași, cu emoții pozitive, cu cuvinte frumoase. Ca și anul trecut, pe 9 mai, noi prima dată am avut această experiență și am avut grijă să lăsam tot scuarul catedralei curat, fără nici o hârtiuță pe el", a spus ARTIOM GUŞAN, membru al PDM.



Iar 300 de copiii vor cânta şi dansa în cadrul unui flash mob.



"Noi am venit ca copiii noştri să participe, să se promoveze, să fie văzuţi de mai multă lume".



"Că copiii noștri să apuce ceva frumos, să vadă ceva frumos în viața asta, să se deprindă că dacă nu o să îi învățăm noi o să ne ducem în jos".



Publicul se va putea delecta din plin alături de îndrăgiţii interpreţi, datorită tehnicii moderne instalată în scuar.



"Avem un program nemaipomenit de piese retro din perioada 41-45, dar de data asta adusă pentru orchestra simfonică. Avem o defilare ecvestră foarte interesantă. Eu sper să fie un eveniment de suflet", a spus LIDIA PANFIL, regizorul evenimentului.



Programul manifestărilor va începe la ora 09.00 şi se va încheia după prânz. La concert vor evolua mai mulţi interpreţi de la noi precum Geta Burlacu, formaţia Brio Sonores, Doina Sulac sau soprana Maria Ţonina.