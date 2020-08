Pregătiri modeste de școală: Numărul tarabelor cu rechizite şcolare este în scădere

Deşi au rămas doar trei săptămâni până la începerea noului an de studii, părinţii nu se grăbesc să cumpere rechizite şcolare pentru copii. Și asta din cauza incertitudinii privind modul de desfășurare a orelor și mesajelor contradictorii ale autorităților. Aşa că, printre tarabele cu articole pentru şcoală de la Piaţa Centrală din Chişinău bate vântul, iar comercianții sunt disperați, deoarece, spun ei, au încă multă marfă încă de anul trecut, pe care nu au putut-o vinde din cauza pandemiei.



Potrivit comercianților, în acest an, vânzările s-au redus cu cel puţin

60 la sută comparativ cu ceilalți ani.



"Până la pandemie mergea binişor. După pandemie se simte diferenţa foarte mare. Foarte tare a scăzut, practic mai puţin de jumătate. Lumea este mai puţină, iar cu şcolile nu se ştie ce va fi."



"Se tem şi nu ştiu ce va fi mai departe. Lumea nu ştie, nu este dusă la curent "ca lumea".



"Ceea ce iau strictul necesar: câteva caiete, un stilou, un creion, aşa pentru început".



Părinţii spun că se abţin de la cumpărături, deoarece autorităţile încă nu le-a oferit o claritate în privinţa modului în care vor studia elevii, aşa că vor procura doar strictul necesar.



"În anii precedenţi era şi altă atmosferă pentru şcoală, acum practic este mai încet pentru pregătiri. Acum, vom lua numai aşa, câte puţin ca să vedem ce o să spună ce o să fie cu orele".



"Până când strictul necesar. Păi, au mai rămas de anul trecut".



Însoţită de mama ei, Cătălina Colesnic, de 14 ani, cumpăra cele necesare pentru noul an de studii. Eleva speră că lecţiile vor avea loc în sălile de clasă, aşa cum a fost până la pandemie.



CĂTĂLINA COLESNIC, elevă: "Eu aş vrea mai mult la şcoală decât online. După carantină, desigur vreau să mă văd cu toţi colegii".



În acest an, iarmarocul şcolar din Capitală care se deschidea tradiţional după data de 10 august se lasă aşteptat. Contactată de postul nostru de televiziune, şefa Direcției generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a Primăriei Chişinău, Inga Ionesii, a dat asigurări că târgul va avea totuși loc. Ea a refuzat să ne spună însă ziua exactă în care acesta îşi va deschide porţile pentru vizitatori.

Responsabilii Ministerului Educaţiei au anunţat recent că 75 la sută din şcolile din ţară intenţionează să primească elevii în clase din întâi septembrie. Celelalte vor aplica învăţământul combinat, adică lecţii cu prezenţa elevilor, dar şi online.