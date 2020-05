PREGĂTIRI INTERCATIVE DE BAC: Câțiva tineri au lansat o nouă platformă educațională

este bună pentru absolvenţii care urmează să susțină examenul de Bacalaureat în acest an. Un grup de tineri şi profesori din Capitală a elaborat o platformă online de pregătire interactivă a elevilor de BAC - smartest.md. Astfel, elevii pot studia rapid materialul didactic și, în premieră, își pot evalua cunoștințele la engleză, geografie, istorie sau matematică cu telefonul mobil sau laptopul.Ideea de a crea platforma smartest îi aparține tinerilor Dumitru Albot și Alexandru Ciumac."După ce am plecat în Germania, am observat că totul e altfel. Tot era online, digital, tema pentru acasă și prezentările sunt la distanță, din acest motiv am vrut să revin în Moldova și cunoștințele care le-am căpătat acolo să le implementez aici", a spus co-fondatorul smartest.md, Dumitru Albot.Conceptului platformei a fost elaborat din toamna anului trecut. Atunci tinerii, au început să indentifice problemele cu care se confruntă absolvenții în perioada de pregătire pentru bacalaureat și să ofere o soluție pentru acestea."Prima problemă era volumul materialului didactic. Examenul de bacalaureat include în sine, material de studii pentru trei ani, deci peste o sută de teme, asta doar la o singură disciplină, dar ele sunt patru sau chiar și cinci la număr. Din acest motiv, platforma noastră structurizează tot materialul didactic, prin care elevii să-și evidențieze problemele, să-și completeze cunoștințele", a spus co-fondatorul smartest.md, Alexandru Ciumac.Pentru ca volumul informației să devină cât mai mic, băieții au apelat la ajutorul câtorva profesori."Platforma smartest imbină, acel material necesar pentru susținerea examenului la istorie. Noțiuni, cauze-efecte, rolul personalităților. Am colaborat cu doamna Daniela Vacarciuc, directoarea liceului „ Vasile Alecsandri”, care este și profesor de istorie. Ea a elaborat materialul didactic, după care eu l-am cizelat și l-am lansat în cadrul cursului de istori", a spus co-fondatorul smartest.md, Dionisie Smoleac.După același principiu, au fost elaborate cursurile și testele la geografie, limbă engleză și matematică.Chiar dacă au trecut câteva săptămâni de la lansare, platforma a devenit populară în rândul liceenilor."Cunosc și platformele de educație învățonline și educațieonline, însă acestea nu sunt interactive. Acolo sunt prezentate câteva video-uri, în care profesorii predau ceva și ne oferă temă pentru acasă. Însă, nimeni nu te evaluează. Pe smartest, lucurile stau altfel, aici pot trece testarea , să studiez materialul necesar și să revin dacă văd că ceva nu e în regulă", a spus coordonatorul de proiect, Tatiana Barbova.Am încercat să primim o reacție din partea Ministerului Educației, însă purtătorul de cuvânt a instituției, Doina Gafencu, nu ne-a mai răspuns la telefon, după ce i-am expediat întrebările privind platforma smartest.