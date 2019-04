PREGĂTIRI INTENSE pentru sezonul estival la Vadul lui Vodă. De ce surprize vor avea parte vizitatorii (FOTOREPORT)

Sezonul estival este tot mai aproape, aşa că în staţiunea Vadul lui Vodă pregătirile sunt în toi. În timp ce administratorii unor baze de odihnă sunt preocupaţi de lucrări de reparaţii, alţii construiesc locuri noi de agrement. Muncitorii lucrează şi la amenajarea plajei.

În acest an vizitatorii vor avea parte de cabine noi de duş şi nisip mai curat. Responsabilii dau asigurări că odihna pe malul râului Nistru nu se va scumpi.



Nicoale Mătăsari este proprietarul unei pensiuni la Vadul lui Vodă. Ca să atragă câţi mai mulţi clienţi, în acest an, a decis să construiească o piscină pe teritoriul staţiunii.



"Ca deobicei în fiecare an începem cu amenajarea teritoriului, reparaţii cosmetice prin căsuţe, pe afară şi plus la asta anul acesta am decis să construim un bazin pe teritoriul bazei", a menţionat Nicoale Mătăsari.



Muncitorii lucrează şi la amenajarea teritoriului pensiunii:



"Efectuăm lucrări de amenajare a spaţiului verde. Iarbă verde, amenajăm teritoriul".



"Am pregătit terenul de joacă pentru copii. Acesta este nou. Aici jos vom pune nisip proaspăt, iarbă verde".



Și taberele de odihnă pentru copii se pregătesc intens ca să poată primi musafiri la vară.



"Practic toate căsuţele sunt pregătite după reparaţie. Ceea ce mai avem de făcut este teritoriul, care în urma defrişărilor trebuie de lucrat. Avem puţin de lucru cu apeductul, terenul adiacent şi lucrări de toată ziua", a declarat Adriana Grosu, administratoare bază de odihnă.



Pentru întreținerea zonei de odihnă din orașul Vadul lui Vodă, în acest an, din bugetul local au fost alocate trei milioane de lei.



"Lucrări de afânare a nisipului, aratul, reparaţia băncilor, meselor din zona de odihnă. A fost schimbat apeductul pentru aprovizionare cu apă potabilă a cetăţenilor care vin la plajă şi a cabinelor de duş care vor fi noi instalate", a explicat Iurie Onofriiciuc, primarul oraşului Vadul lui Vodă.



În staţiunile de la Vadul lui Vodă, sezonul estival se va deschide la sfârşitul lunii mai. Cei care vor dori să petreacă o zi la iarbă verde, sau să închirieze un foișor, vor trebui să scoată din buzunare de la câteva sute de lei, până la câteva mii.