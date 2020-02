Pregătiri de primăvară. Meşterii au început să confecţioneze mărţişoare. O tânără a ales o variantă INEDIT

În mai puţin de o lună vom prinde la piept simbolul primăverii, aşa că meşterii sunt în plin proces de creaţie. Unii confecţionează mărţişoare tradiţionale, alţii aleg variante inedite.

Valeria Burlacu foloseşte mărgele pentru creaţiile sale. Tânăra crede că accesoriile realizate se potrivesc la orice ţinută.



"Am încercat să fac ceva nou. Nu prea am văzut pe piaţă mărţişoare din perle, din ceramică şi cristale din sticlă. Consider că mărțișoarele nu trebuie să fie doar pentru luna martie, ele pot fi purtate ca şi o broșă la oricare haină", a menţionat Valeria Burlacu.



Tânăra a început să facă mărţişoare anul trecut, când a realizat 100 de bucăţi. Anul acesta şi-a propus să dubleze producţia. Pentru a face faţă cererii, a început lucrul din ianuarie.



"Totul depinde de modelul mărţişorului. În decurs de 20 de minute mă isprăvesc cu un anumit model de mărţişor. Am observat că persoanele sunt tot mai interesate de ceva nou, sunt tentate să-şi procure ceva original", a declarat Valeria Burlacu.



Preţurile mărţişoarelor variază în funcţie de complexitatea modelului şi de materialele folosite, dar nu depăşeşte câteva zeci de lei. Potrivit tradiţiei, mărţişorul se prinde la piept pe 1 martie şi se poartă până înfloresc cireșii. Se spune că acesta ar aduce noroc şi bunăstare pe tot parcursul anului.