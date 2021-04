Pregătiri de Paștele Blajinilor. Unii oameni au mers să facă ordine la mormintele răposaţilor

Nimic nu-i face pe moldoveni să renunţe la tradiţie. După ce primarul Ion Ceban a anunţat că de Paştele Blajinilor cimitirele din Chişinău vor fi închise, oamenii au mers să facă ordine pe la mormintele celor dragi, iar unii au cumpărat şi pomene. Majoritatea spun că îşi vor pomeni răposaţii acasă, în sânul familiei.



La cimitirul "Sfântul Lazăr" nu e atât de multă agitaţie ca în alţi ani. Totuşi, la unele morminte poţi vedea muncitori care instalează monumente funerare.



"Dacă nu e voie, iată, venim mai devreme şi facem tot ceea ce trebuie şi după asta, pe acasă fiecare. Trebuie de ţinut minte", a spus o femeie.



"Am venit la socrii mei şi la soţul meu să pun monument funerar să fie frumos şi bine. În acest an, facem Paştele Blajinilor acasă. Venim aici să punem câte o floare, dacă se va primi. Dacă nu, ce să-i facem?", a spus o altă femeie.



"Au spus că nu se poate, că va fi totul închis, aşa că vom marca Paştele Blajinilor acasă", a menționat un bărbat.

"În fiecare an venim să facem ordine. Cine altcineva să o facă dacă nu noi, copiii?", a precizat o femeie.



"Fac ordine şi atât. Pomene nu dăm, pentru că nu trebuie. Eu cred în bunul Dumnezeu, dar nu în pomene", a declarat o femeie.



Decizia a lovit mai mult în comercianţii din pieţe. În acest an, oamenii nu mai fac rânduri la tarabele cu veselă şi prosoape, iar vânzătorii se plâng că, la fel ca și anul trecut, au foarte puțini cumpărători.



"Dacă sunt aceste restricţii, oamenii cred că trebuie să dai de pomană doar la cimitir. Poţi să dai de acasă, dacă ai de dat. Mă rog, poate şi lipsa banilor... ", a spus o vânzătoare.



"E straşnic. Azi nu am vândut nici de 500 de lei, oamenii sunt dezorientaţi. Paştele Blajinilor nu va fi. În alţi ani era bine. Erau aşa rânduri că nici nu aveai când să aduci marfa, dar acum...", a declarat o altă vânzătoare.



"Cumpărătorii caută ce e mai ieftin, de la 10 lei în sus. Vânzările nu mai sunt aşa cum a fost odată", a afirmat o vânzătoare.



"Eu am cumpărat pomene, dar le voi da mai târziu, după Paştele Blajinilor. Ştiţi cum e, nu se cuvine să dai înainte. Scump, ieftin, trebuie să cumperi. Aşa e tradiţia noastră. Eu am luat nişte farfurii aşa, adânci, mai bunişoare", a spus o femeie.



De Paştele Blajinilor, accesul în cimitirele din municipiul Chişinău va fi restricţionat. Autorităţile au îndemnat oamenii să vină în alte zile la mormintele răposaţilor. Anul trecut, tot din cauza pandemiei, Paştele Blajinilor a fost marcat în luna iunie.