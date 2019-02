Pregătiri de Mărţişor. Artizanii confecţionează tradiţionalele produse alb cu roşu, dar şi creaţii inedite din diverse materiale

Au început pregătirile pentru prima sărbătoare de primăvară, Mărţişorul. Artizanii au pregătit tradiţionalele produse alb cu roşu, dar şi creaţii inedite realizate din cele mai diverse materiale.



Ludmila Apostol din Chișinău şi sora sa, Natalia, oferă mărţişoare din argilă polimerică.



"Am citit un comment la o poza cu ideea sa fac martisorul-lego, anume baietei. Ma gindesc ca si fetitele iubesc lego. A tiparit in minte, totusi n-am avut timp, dar am vrut sa incerc - sa vad ce o sa iasa", a menţionat Ludmila Apostol, meşteriţă.



Alţii fac mărţişoare din placaj ecologic. Insignele amuzante sunt foarte apreciate şi pot fi purtate ca accesoriu tot timpul anului.



"Încercăm să facem şi ambalajul ecologic, ca să nu poluăm mediul înconjurător. Am ales lemnul, este cald, spiritual, confortabil, ne place foarte mult să lucrăm cu el. Vopselele sunt acrilice, pe bază de apă", a spus Maria Ababii, meşteriţă hande-made.



Mărţişoarele ecologice sunt realizate cu ajutorul unui dispozitiv special. Procesul este complet automatizat şi foarte rapid.



"Totul începe de la idee - facem desenul, decidem cum va arăta – pictat manual sau gravat şi selectăm materialele. Recordul este de 400 de bucăţi în două ore", a explicat Diana Iularji, meşteriţă hande-made.



Cei care preferă accesorii elegante vor aprecia mărţişoarele din sârmă aurită și mărgele roșii și albe, împletite manual de Cristina Papanaga.



"Încercând să fac o broşă, mi-am dat seama că ar fi o idee bună să fac şi mărţişoare. Ideea a fost acceptată de ceilalţi, adică în primul rând de familie", a declarat Cristina Papanaga, meşteriţă.



În 2017, sărbătoarea Mărţişor și simbolul său tradiţional alb-roşu au fost incluse în patrimoniul cultural UNESCO. Mărţişorul se serbează doar în Moldova, România, Bulgaria şi Republica Macedonia de Nord.