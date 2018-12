Pregătiri de Crăciun. Mai mulţi copii au participat astăzi la un atelier de creaţie

Mai mulţi copii au participat astăzi la un atelier de creaţie, unde s-au pregătit pentru Crăciun.

Micuţii au învăţat să picteze figurine din ghips, să decoreze biscuiți, dar şi să confecţioneze cizmuliţe pe care Moş Nicolae să le umple cu daruri.Din mâinile lor dibace, au ieşit tot felul de lucruri deosebite.



"Un purceluş.

-Ce fel de purceluş fac?

- Nu purceluşul care îl mănâncă tata de Crăciun, dar unul de hârtie."



"-Ce o să faci cu cizmuliţa?

- Am s-o pun pe brad ca să-mi aducă Moş Nicoale."



"Am pus căciuliţă, nas, ochi, gură, picioruşe."



Cea mai frumoasă experienţă a fost atunci când micuţii au decorat biscuiţi cu elemente de Crăciun. Mulţi nu au rezistat şi i-au mâncat imediat după ce i-au decorat.



"-Restul Biscuiţilor unde sunt?

- I-am mâncat. (toţi râd)

-Mamei i-ai lăsat vreo unul?

-Nu

-De ce?

-Vreau doar lui Moş Crăciun să-i dau. "



Părinţii spun că atelierele de creaţie sunt importante pentru dezvoltarea odraslelor.



"Se dezvoltă foarte bine creativitatea, gândirea, vorbirea. Îi foarte bine astfel de ocupaţii pentru ei"



"Vrem să ne petrecem cât mai timp cu copii noştri, să le descoperim noile interese, să le înţelegem dorinţele lor şi să ne distrăm şi noi alături de ei."



"Scopul la astfel de eveniment este unul frumos în viziunea noastră. Atelierul spiriduşilor este o denumire nu din întâmplare, ci faptul că fiecare copil se va simţi în această zi un spiriduş mic care creează cadouri pentru cei dragi", a spus organizatorul Elena Filatov.



Evenimentul s-a încheiat cu muzică, dans şi voie bună.