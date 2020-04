Pregătire inedită. Dimitriana Surdu face genuflexiuni cu o buturugă

Atleta Dimitriana Surdu are parte de o pregătire mai puţin obişnuită în perioada de izolare la domiciliu! Aflată în satul Bursuc, raionul Floreşti, sportiva în vârstă de 26 de ani nu are acces la sala de antrenament, însă a dat dovadă de ingeniozitate şi imediat a găsit soluţii. Spre exemplu, în loc de halteră, ea face genuflexiuni cu o buturugă în spate.

"Am nevoie de a face exerciţiile care le făceam. Am căutat, mă uitam ce este prin curte şi am găsit lemnul dat. Cu el mă antrenez, facem exerciţiile ca să ne menţinem muşchii în tonusul care trebuie", a povestit atleta, Dimitriana Surdu.

Buturuga nu are greutatea necesară, aşa că Dimitriana are de gând să perfecţioneze instrumentul de antrenament.

"M-am gândit pe lemnul dat să adaug nişte anvelope, dar momentan nu le-am găsit. M-am interesat prin sat, însă nu am aşa cunoscuţi, fiindcă momentan nu sunt în satul unde m-am născut eu", a spus atleta, Dimitriana Surdu.

Procesul de pregătire, efectuat pe stadion, a stârnit curiozitatea sătenilor.

"Stau şi privesc cum mă antrenez. Tânăra generaţie se apropie, întreabă ce fac. Chiar ieri o fetiţă mi-a spus: "Faci exerciţii frumoase". Sunt copii care se interesează singuri", a menționat atleta, Dimitriana Surdu.

Surdu este printre cei şapte sportivi moldoveni, care au obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Competiţia a fost însă amânată pentru anul 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.

"Îmi pare foarte rău că Olimpiada a fost anulată. Mai multe competiţii, programate pentru anul acesta, s-au anulat, chiar şi Campionatul Mondial, care trebuia să se desfăşoare în iarnă în China. Intrasem într-o formă foarte bună, chiar eram uimită. Ştiam că pot să obţin un rezultat foarte bun", a afirmat atleta, Dimitriana Surdu.

Dimitriana Surdu este câştigătoarea mai multor competiţii internaţionale, în proba de aruncarea greutăţii. Printre cele mai importante performanţe se numără cucerirea medaliei de argint la Jocurile Europene din 2015 de la Baku, tripla campioană balcanică, participantă la Olimpiada din 2016 de Rio de Janeiro şi finalistă la Campionatul Mondial, desfăşurat anul trecut la Doha, Qatar.