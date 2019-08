Precizările NGM Company despre Loteria Moldovei: Suntem gata de dialog cu autorităţile pentru a găsi soluții şi de a dezvolta afacerea legală de loterie și pariuri

NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei, face un şir de precizări, după ce în presă au apărut informaţii neverificate despre activitatea companiei. Totodată, investitorul din Bulgari s-a referit şi la modificările de lege cu privire la jocurile de noroc, care se află pe ordinea de zi a Parlamentului.

Precizările NGM Company despre activitatea loteriei:

"În ultima perioadă, în spațiul public apar informații neverificate și uneori tendențioase despre activitatea NGM Company. Pentru a elimina speculațiile și a oferi informații din prima sursă, compania noastră, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei, vine cu o serie de precizări.

NGM Company este fondată de către investitori din Uniunea Europeană (Bulgaria) și a încheiat cu Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei un contract în domeniul loteriilor momentane (bilete de loterie) și organizare a pariurilor sportive. Potrivit acordului de parteneriat public-privat, statul oferă doar licența, iar partenerul privat își asumă toate costurile de promovare a produselor nominalizate, inclusiv cheltuielile de promovare.

NGM Company este responsabilă exclusiv de loterie și pariuri sportive și nu are nicio atribuție la aparate de joc, de care este responsabilă Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei.

Nu corespund adevărului afirmațiile că loteria nu plătește impozite. Până la încheierea contractului de PPP, timp de mai mulți ani, loteria de stat a activat în pierdere și nu a asigurat venituri la bugetul de stat. În momentul de față, statul beneficiază de o parte din venituri din vânzarea biletelor de loterie, sub formă de dividende. La fel, partenerul privat achită un impozit pe profit din activitățile licențiate, în mărime de 12%, la fel ca și alți agenți economici din Republica Moldova. Toți partenerii implicați în această industrie, inclusiv distribuitorii de bilete, instituțiile mass-media care difuzează publicitatea produselor de loterie, etc la fel plătesc un impozit de 12% pe venitutile obținute din activitatea descrisă. Mai mult, din toate serviciile se achită TVA, care nu se restituie și rămâne la buget, sub formă de venituri suplimentare ale statului.

În total, doar în anul 2019, la bugetul de stat vor fi asigurate venituri din loterie și pariuri sportive în sumă de peste 20 de milioane de lei, venituri care nu au fost inițial planificate pentru acest an.

Inițiativa unui grup de deputați de a impozita câștigurile persoanelor fizice din loterie și pariuri sportive va lovi, în primul rând, în cetățenii care joacă la loterie și fac pariuri sportive, pentru că anume ei vor fi obligați să achite impozite. La fel, va avea de pierdut și statul, care va rata venituri, ca urmare a scăderii vânzărilor de bilete de loterie.

Proiectul de lege lasă multe semne de întrebare despre funcționarea mecanismului de aplicare a impozitului pe câștigul persoanelor fizice și nu ține cont, de cheltuielile jucătorilor pentru bilete de loterie sau pariuri sportive. De exemplu, nu este clar cum deputații vor să fie impozitate câștigurile cetățenilor sub formă de bunuri materiale, de exemplu automobile, excursii, etc.

Prevederea din proiectul de lege care presupune instituirea unui impozit local pentru punctele de vânzare a biletelor de loterie este, în opinia noastră, una discriminatorie. Și asta pentru că aceste puncte comerciale deja plătesc toate taxele prevăzute de lege, inclusiv locale, pentru activitate. Totodată, organizatorul loteriei deja achită impozitul local în sumă de 0,1% din costul fiecărui tiraj al biletelor de loterie. În acest context, NGM Company propune ca, în cazul în care această taxă va fi, tutuși, instituită, ea să fie aplicată doar pentru unitățile comerciale specializate de vânzare a biletelor de loterie, care nu efectuează și alte genuri de activitate.

De asemenea, atragem atenția că introducerea impozitului pe câștigul persoanelor fizice la pariuri sportive va duce la dispariția afacerii reglementate de stat și va încuraja dezvoltarea pariurilor ilegale, adică a economiei informale.

NGM Company este gata de dialog cu autorii proiectului de lege, dar și cu reprezentanții Guvernului, pentru a găsi, de comun acord, soluțiile care vor permite dezvoltarea afacerii legale de loterie și pariuri sportive. Suntem dispuși să analizăm, împreună, impactul economic pentru stat al proiectului de lege și să identificăm sursele de venit pe care contează autoritățile, fără să fie afectată afacerea, care este cu risc social redus."