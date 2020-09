PRECIZĂRILE făcute de procurorul general privind dosarul expulzării profesorilor turci

Sentință secretizată în dosarul expulzării profesorilor turci. Fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, a fost condamnat cu suspendare în acest caz. Anunţul a fost făcut aseară de către procurorul general Alexandr Stoianoglo, la un post de televiziune. Într-un comunicat de presă emis astăzi de Procuratura Generală se spune doar că Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis sentința de condamnare.

Stoianoglo a precizat că şedinţele, precum şi dosarul sunt secretizate în totalitate, iar din acest motiv detalii nu pot fi divulgate. De asemenea, procurorul general a spus că Botnari a achitat statului şi un prejudiciu în acest dosar, în valoare de 125 de mii de euro, stabilit de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.



"El a fost condamnat cu suspendare. Am solicitat instanței de judecată permisiunea de a prezenta publicului larg măcar dispozitivul sentinței. El a achitat 125 de mii de euro. Este vorba despre prejudiciul pe care Republica Moldova l-a achitat profesorilor turci. De asemenea, el a achitat 380 de mii de lei pentru un avion care a fost contractat pentru transportare", a menționat Alexandr Stoianoglo.



În comunicatul Procuraturii Generale se menționează că instanţa a emis verdictul în dosarul lui Botnari în luna iulie. Nu se cunoaşte de ce anume a fost găsit vinovat, cert e că Botnari era acuzat de abuz în serviciu la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre a celor șapte profesorilor turci. Cauza penală a fost expediată în judecată în luna februarie a acestui an.

Am solicitat mai multe detalii de la vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Dorin Dulghieru, care ne-a spus că are nevoie de timp pentru a se documenta la acest subiect.

Am vrut să aflăm poziţia fostului director al SIS, Vasile Botnari, referitoare la sentinţa Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, mai exact, dacă este de acord cu verdictul primei instanţe sau dacă îl va contesta la Curtea de Apel. Acesta însă ne-a transmis, printr-un mesaj, că nu poate vorbi despre acest subiect, deoarece toate informaţiile sunt secrete.

În iunie 2019, în cazul expulzării profesorilor turci, CEDO a constatat violarea mai multor articole din Convenţia pentru Drepturile Omului şi a obligat Guvernul Republicii Moldova să achite câte 25 de mii de euro pentru cei cinci cetăţeni turci expulzați, care s-au adresat la CEDO.

La începutul acestui an, Procuratura a înaintat ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat să intervină cu o acțiune civilă privind încasarea de la inculpat a sumei prejudiciului dispus de către CEDO în folosul profesorilor expulzați. Potrivit procuraturii, fostul director al Serviciului de Informații și Securitate a achitat prejudiciul cauzat statului, precum și toate cheltuielile judiciare.

Urmărirea penală în acest caz a fost inițiată de procurori în vara anului 2019. Ulterior, au fost reținuți și puși sub învinuire doi foşti vicedirectori ai SIS, împreună cu directoarea Biroului Migrație și Azil. Procurorii au stabilit însă că, procedura de îndepărtare a celor șapte profesori turci a fost dispusă, în mod arbitrar, de către SIS, conducerea Biroului Migrație și Azil nefiind informată despre pretinsele motive al acestei decizii. În aceste condiții, prin ordonanța procurorului, foștii vicedirectori ai SIS, dar și directoarea Biroului Migrație și Azil au fost scoși de sub urmărire penală, iar fostul director al SIS, Vasile Botnari, pus sub învinuire.