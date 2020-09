Precizările edilului Capitalei privind evacuarea mașinilor din curţile blocurilor

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu unele precizări privind evacuarea mașinilor din curţile blocurilor. Potrivit edilului, deocamdată acestea nu vor fi ridicate de la fața locului. Decizia a fost luată în urma discuțiilor pe care le-a avut cu ministrul Pavel Voicu.

"Credem că această practică este binevenită, doar că până la oferirea unei alternative pentru cetățeni, trebuie să aplicăm o primă etapă. Am solicitat ministrului Pavel Voicu și am căzut de acord ca evacuarea mașinilor să nu fie efectuată la această etapă în curțile blocurilor. Am vorbit despre amendarea șoferilor, care parchează ilegal pe trotuare și încurcă la deplasarea pietonilor, mamelor cu cărucioare, a personelor cu probleme locomotorii și amendarea acelor șoferi care parchează pe străzile magistrale și încurcă la traficul rutier, creând ambuteiaje", a menționat Ion Ceban, într-o postare pe Facebook.