Precizările ANRE după ce Moldovagaz a declarat că tariful de 23 de lei ar fi prea mic

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică vine cu precizări după ce Moldovagaz a declarat că tariful de 23 de lei aprobat recent de regulator ar fi prea mic şi nu acoperă costul de achiziţie. Potrivit ANRE, actuala metodologie stabileşte calculul prețurilor reglementate de furnizare a gazelor în baza cheltuielilor totale anuale, dar nu pentru perioade de timp lunare sau trimestriale. Regulatorul mai precizează că devierile formate în cadrul unui an nu pot fi examinate și incluse în prețurile reglementate pentru aceeaşi perioadă. Instituţia îndeamnă furnizorul să vină cu demersuri de modificare a actualei metodologii şi a legislaţiei în domeniu. De cealaltă parte, directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, susţine că prin această reacţie, ANRE recunoaşte că metodologia actuală este greşită.

ANRE precizează că tariful de 23 de lei pentru metrul cub de gaze a fost aprobat în conformitate cu actuala metodologie. Regulatorul menționează că în prețul pentru gazele naturale sunt reflectate expres cheltuielile de achiziție a gazelor naturale timp de un an, dar nu timp de un trimestru sau timp de o lună. <>

ANRE subliniază că devierile tarifare acumulate pe parcursul unui an nu pot fi incluse în prețurile reglementate pentru aceeaşi perioadă. Astfel, atunci când a fost examinată solicitarea Moldovagaz de a majora tariful, furnizorul a inclus în calcul aceste devieri care nu figurează în metodologie.



Regulatorul în energetică precizează că dacă Moldovagaz consideră judicioasă aprobarea prețurilor reglementate, trebuia să ceară modificarea metodologiei de formare a prețurilor și a Legii cu privire la gazele naturale.



În replică, directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, susţine că prin aceste precizări, ANRE recunoaşte că actuala metodologie are mai multe carenţe şi trebuie modificată.



"E tot ok, cum spune regulatorul. Conform legii, metodologiei trebuie să prezentăm costurile medii anuale, dacă tot au dat aşa comentarii, o întrebare simplă: cum noi trebuie să achităm gazul, în cazul în care costul de achiziţie este astăzi peste 1400 de dolari şi în tarif se include 899? Este un vid regulatoriu care urmează a fi reparat de regulator. Aşa se procedează în toate ţările".



Precizăm că, miercuri, directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a menţionat că hotărârea Agenţiei pentru Reglementare în Energetică de a majora tariful final pentru consumatorii casnici până la 23 de lei nu permite companiei să-şi onoreze angajamentele contractuale faţă de Gazprom. Potrivit lui Ceban, în perioada ianuarie–iulie 2022, devierile tarifare au constituit 954 de milioane de lei. Mai mult, în august, acestea vor constitui în jur de 409 milioane de lei, iar în septembrie vor ajunge la 623 de milioane de lei. Aceste restanțe, de peste 2 miliarde de lei, potrivit lui Ceban, inevitabil urmează să fie incluse în tariful pentru gaze achitat de consumatori.



Moldovagaz a solicitat suportul Guvernului pentru a ajuta Termoelectrica să achite datoriile istorice faţă de Moldovagaz în valoare de 660 de milioane de lei. Banii ar trebui să acopere decalajul financiar format pentru perioada august-septembrie. Directorul general interimar al Termoelectrica, Vasile Leu, susţine că întreprinderea nu poate achita de una singură aceşti bani.



"La capitolul achitări, datorii curente, întreprinderea nu are datorii către furnizorul de gaze naturale, iar ce ţine de datoriile istorice, într-adevăr există această datorie de 660 de milioane de lei. La moment nu dispunem de mijloace financiare pentru a acoperi această diferenţă, suntem în plină pregătire de sezonul de încălzire, inclusiv procurarea unor anumite cantităţi de păcură".



Recent, Moldovagaz s-a adresat către „Gazprom” cu rugămintea ca termenul de achitare a plății pentru luna august să fie extins până la sfârșitul trimestrului patru al acestui an, dar nu a primit încă un răspuns.