Precipitațiile vor continua să cadă. Șoferii sunt îndemnați să conducă cu prudență în aceste condiții

Serviciul Hidrometeorologic de Stat au anunțat în continuare ploi, atât pentru astăzi cât și pentru mâine.



În acest context, Poliția Republicii Moldova vine cu câteva recomandări pentru șoferii implicați în traficul rutier:

Adaptați în permanență viteza de rulare la condițiile de drum și trafic, luați în calcul că, pe un carosabil ud, spațiul de frânare crește substanțial;



Nu frânaţi brusc, păstraţi o distanţă suficientă faţă de autovehiculul din faţă, astfel încât să puteţi opri în siguranţă, în situaţia în care acesta încetineşte sau frânează brusc;



Conectați luminile de întâlnire şi pe timpul zilei;



Conștientizați în permanenţă pericolul de a acvaplana. În acele momente anvelopa nu mai are contact cu asfaltul, sub ea existând doar o peliculă de apă;



Evitați să parcați autoturismele sub copaci;

Folosiţi cu precădere frâna de motor atunci când rulaţi pe un carosabil alunecos.



Pe timp de ploaie, se pot forma blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu blocaţi intersecţiile.