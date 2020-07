PREA MULŢI COPII ÎN CLASA ÎNTÂI: Până acum au fost depuse 9880 de cereri de înscriere

Situaţie incertă pentru copiii din Chişinău care urmează să meargă în acest an pentru prima dată la şcoală. Până acum, au fost depuse 9880 de cereri pentru înscrierea copiilor în clasa întâi. Asta în timp ce în şcolile din municipiu au fost planificate 8913 locuri. În aceste condiţii, responsabilii de la Direcţia Educaţie vor studia toate cererile depuse şi, în caz de necesitate, vor deschide clase noi.



ANGELA CUTASEVICI, viceprimar al Capitalei: "Colegii de la Direcţia generală educaţie tineret şi sport vor analiza aceste categorii de suprasolicitări şi vom găsi soluţii ca să acoperim cererile care sunt în surplus."



Totodată, autorităţile municipale se pregătesc pentru începerea noului an de studii. Responsabilii încă nu au găsit o soluţie optimă pentru a proteja elevii şi cadrele didactice de noul tip de coronavirus. Primarul general al Capitalei susţine că o problemă este aglomeraţia din unele instituţii de învăţământ.



ION CEBAN, primarul general al Capitalei: "Spaţiile libere pot să fie utilizate ca opţiuni pentru extinderea instituţiilor educaţionale în care avem supraaglomerare. Eu ştiu că nu este deloc uşor, dar trebuie ca elevii să-şi continue studiile."



Prima etapă de admitere în clasa întâi s-a desfăşurat în perioada 21 mai - 19 iunie, în regim online. Potrivit regulamentului, dacă până în 31 august copilul nu are șapte ani sau dacă familia nu are viză de reşedinţă în apropierea şcolii la care a fost depusă cererea, solicitarea va fi transferată pentru examinare în etapa a doua.

Aceasta are loc în perioada 22 iunie - 28 august. În Capitală sunt peste 120 de instituţii de învăţământ în care îşi fac studiile peste 83 de mii de elevi.