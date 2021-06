PRĂPĂD ÎN URMA PRECIPITAŢIILOR ABUNDENTE: Mai multe gospodării din Cimişlia au fost înnămolite, iar beciurile şi fântânile - pline cu apă

Ploile puternice continuă să facă prăpăd în ţară. În comuna Albina din raionul Cimişlia mai multe gospodării au fost înnămolite, iar beciurile şi fântânile s-au umplut cu apă. Chinul oamenilor durează deja de câteva zile.

Soţii Paşcaneanu spun că timp de câteva ore ploaia le-a făcut prăpăd în gospodărie. Câteva păsări nu au mai putut fi salvate, grădina s-a umplut cu nămol, iar beciul s-a transformat în bazin.

"Am pus pompa în fântâna de acolo şi s-a scurt tot încolo, iată fântâna asta este plină cu apă. Toată apa a venit din partea din deal, de acolo de la stână, prin porumb şi a venit încoace, toată apa s-a mutat încoace.", a spus locuitorul satului Albina, Cimişlia, Filip Paşcaneanu.

Bărbatul se tot chinuie de două zile să pompeze apele din beci şi fântână însă fără rezultat. Situaţia se repetă şi în gospodăriile vecine.

"Când am văzut că în drum curge apa, ca un râu Cogâlnic, am venit în partea asta, aici plin cu apă şi veceu plin cu apă şi ograda la păsări. În fiecare an facem reparaţie, văruim, vopsim şi nu se vede. Totul se macină, totul se ruinează, nu are rost să investeşti."

"Îmi dezbătea picioarele, aşa apă deja venea aici. Iată de aici din dos de la sarai, e iaz, puteţi să vă mergeţi să vedeţi şi până ce nu se scurge apa de acolo prin beci, nu se termină în beci."

Oamenii din localitate spun că la fiecare ploaie puternică se confruntă cu inundaţii pentru că au prea puţine canale de scurgere a apelor fluviale, iar cele existente nu sunt curăţate de ani buni.

Primarul comunei Albina, Mariana Plaxivii, susţine că zilele viitoare Comisia pentru situaţii excepţionale din localitate urmează să facă o expertiză şi să stabilească valoarea pagubelor.

Precipitaţiile abundente au provocate pagube şi în alte regiuni ale ţării. Miercuri, angajaţii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru a pompa apa din 10 gospodării din satul Văleni, raionul Cahul. La fața locului au lucrat trei autospeciale. O situație similară a fost și în localitățile din raioanele Telenești, Florești, Ungheni, dar și UTA Găgăuzia. Ploile au distrus mai multe hectare de culturi agricole din raioanele Ocnița, Ungheni, Dondușeni, Criuleni, Leova și Sângerei.

Comisiile pentru situații excepționale urmează să estimeze pagubele.