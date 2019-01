PRĂPĂD ÎN ŢARĂ din cauza vremii: Drumuri de sticlă, peste 100 de accidente, şcoli închise şi ambulanţe care nu au putut ajunge la pacienţi

Stratul de gheaţă care s-a aşternut peste noapte pe drumurile din ţară a dat mari bătăi de cap şoferilor şi pietonilor. Din cauza poleiului, pe drumurile naţionale se circulă anevoios, au fost înregistrate numeroase accidente rutiere, iar toate şcolile şi grădiniţele au fost închise astăzi.

Numai pe parcursul nopții, s-au produs 111 accidente rutiere în urma cărora șapte persoane au fost rănite. Poliţiştii au intervenit în aproape 90 de cazuri pentru a-i ajuta pe cei blocaţi în troiene. Cel mai greu le-a fost conducătorilor de tiruri, unii dintre ei s-au văzut nevoiţi să se oprească din drum şi să tragă pe dreapta.

Iar unele ambulanţe nu au putut ajunge la pacienţi, astfel medicii le-au oferit consultaţii la telefon. Cele mai mari dificultăţi au fost înregistrate în zona centrală și de Sud a țarii, în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Ungheni, Cimișlia şi Cahul.

Gheaţa a fost o adevărat provocare şi pentru pietoni. Numai în ultimile 24 de ore după, de ajutorul medicilor au avut nevoie 48 de persoane. Dintre acestea 18 s-au ales cu fracturi. Iar pe trei trasee naționale este sistată parțial circulația autocamioanelor.

Totodată, postul vamal de tip debarcader Molovata și-a încetat temporar activitatea, din cauza podurilor de gheață formate peste râul Nistru. În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control "Criuleni 18", aflat la circa 32 km distanță.

Peste noapte, unele drumuri naţionale s-au transformat în adevărate patinoare. Astfel, că pe parcursul zilei, salvatorii au avut misiune grea, iar peste 1.000 de muncitori ai Administrației de Stat a Drumurilor, au lucrat neîncetat pe trasee. În total, au fost antrenate 460 de autospeciale.



Mai mulţi şoferi au fost nevoiţi să tragă pe dreapta, din cauza carosabilului lunecos. Autorii acestei postări, de exemplu, susţin că imaginile au fost realizate pe traseul Chişinău-Cahul.

Iar pe drumul Chişinău-Nisporeni, echipa PUBLIKA TV a surprins o şoferiţă care a derapat de pe carosabil şi i-au dat o mână de ajutor.



Igor Streleţ povesteşte că a pornit aseară din Chişinău şi urma să ajungă cu tirul plin cu bere în Odesa. La intrarea în satul Tînţăreni, raionul Anenii Noi, acesta a pierdut însă controlul volanului şi a ajuns în şanţ.



" - Am dormit în maşină. Am căutat transport, dar nu am găsit pe nimeni. - Cu este încărcată maşina? - Cu bere. - Câtă bere? - 24 de tone", a spus şoferul.



Localnicii spun că au văzut cum bărbatul s-a chinuit să scoată maşina din şanţ timp de câteva ore, însă fără nici un rezultat:



"A derapat vreo două ore. Cred că a vrut să facă ceva la maşină şi a tras-o pe acostament".



TIR-ul a fost scot din şanţ în această dimineaţă.



Potrivit responsabililor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pe traseul Chişinău-Căuşeni au fost înregistrate mai multe astfel de solicitări.



"Au avut loc 17 intervenţii la solicitare, în care au fost tractate fie maşini de tonaj mare, camioane, ambulanţe, microbuze, automobilele persoanelor fizice", a precizat Alexandru Oprea, şef adjunct al IGSU.



În ajutor salvatorilor, le-au venit astăzi şi peste 700 de poliţişti.



"S-au dat indicaţii de a ajuta persoane cu vârste înaintate, femei, copii toţi cei care au nevoie de ajutor, ţinând cont că starea drumurilor, a traseelor, care nu era cea mai bună", a declarat Alexandru Pînzari, şeful IGP.



Cei care se confruntă cu o situaţie excepţională pot solicita ajutor de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, la numărul de telefon 022 73 85 45 sau să apeleze la Serviciul 112.