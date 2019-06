PRĂPĂD ÎN SATUL UNGURI. Grindina a distrus sute de hectare de terenuri agricole

foto: publika.md

Prăpăd în satul Unguri din raionul Ocnița după ploaia cu grindină care a compromis roada de pe sute de hectare de terenuri agricole. Pierderile i-au descurajat pe cei care au luat credite și au investit în agricultură.



Maxim Olean deține 20 de hectare de livezi în care a pompat zeci de mii de euro. Aşteptările din acest an s-au risipit însă, după intemperia care i-a lăsat copacii goi.



"Grindina a compromis roada în proporție de 90-100%. Au scăpat doar fructele ascunse sub crengi. Frunzele au fost distruse. Nu mai am ce exporta în Rusia. Le voi vinde la suc, dacă nu vor cădea și acestea. Iată, sunt găurite... nu mai știu dacă vor rezista pe copac", a spus MAXIM OLEAN, agricultor.



Puhoaiele au nămolit curţile gospodarilor şi le-a spălat grădinile.



"A fost strașnic. Bucăți mari de gheață. Crengile, copacii se îndoiau. Noi suntem pe deal. Ne-a luat totul din grădină. Fiului i-a fost distrusă grădina. Acest drum e distrus, este imposibil să mergi..."



"Ploaia ne îneacă. Fie când se ridică nivelul apei în Nistru, fie ne inundă din partea de sus a satului. Demult nu au fost așa ploi. Noi am uitat de așa ceva. S-a dus munca noastră… De două ori plantăm, săpăm, și acum totul e spălat."



"Aici au fost fasole, pepeni roşii. Se pare că nu vom mai avea în acest an. Poate vom planta din nou când se va usca. Evident că sunt pierderi mari pentru noi."



Iar această femeie s-a trezit cu beciul plin cu apă.



"Am scos apa cu căldările. E foarte greu pentru mine să scot această murdărie. Apa mergea ca un râu, era mai sus de genunchi. Totul s-a nămolit. M-am speriat foarte tare. Nu are cine mă ajuta, sunt singură. Acum nu ştiu ce să mă fac", a spus LIDIA GALUȘCIAC, locuitoare a satului Unguri, Ocnița.



Ploaia puternică a distrus și trei kilometri de drum din localitate. Autoritățile întreprind măsuri pentru a remedia situația.



"Suma pagubelor se ridică la sute mii de lei. Au fost afectate în jur de 800 de hectare de terenuri agricole. În general, îmi este frică să estimez pagubele. Și oamenilor le este frică, deoarece au luat credite", a spus IVAN PUHARI, primar, s. Unguri, Ocnița.



Meteorologii prognozează ploi puternice pe parcursul întregii săptămâni.