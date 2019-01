PRĂPĂD în România. Copaci rupți, drumuri de sticlă, iar sute de oameni au ajuns la spital

Meteorologii din România au emis cod portocaliu de polei pentru București și zece județe. Deși avertizarea trebuia să expire noaptea trecută, situația este în continuare una gravă. Capitala ţării vecine aminteşte un patinoar uriaș, iar mai mulți oameni s-au ales cu diferite fracturi.



Șoferii care s-au încumetat să pornească la drum au avut nevoie de minute bune pentru a-și dezgheța mașinile.



”-Cu ce curățați? -Cu un card, pentru că nu mai am racletă. Am rupt-o ieri. Mașina era la fel de înghețată.”



Dacă șoselele din București au fost curățate și se circulă destul de bine, atunci trotuarele sunt foarte lunecoase. Mulți pietoni s-au ales cu fracturi.



”M-am suit pe scară și am alunecat. Am căzut pe un picior drept pe călcâi.”



Doar în această dimineață au fost înregistrate 55 de apeluri la urgență. Ieri, situația a fost mult mai gravă.



”Majoritatea traumatismelor au fost de genul căzăturilor, persoane care au căzut pe gheață. În cursul zilei de ieri au fost undeva la 120-130 de prezentări, mult peste media normală”, a declarat Georgian Iacobescu, medic Spitalul Universitar București.



Și circulația feroviară din sudul României a fost afectată de condițiile meteorologice severe. Mai multe căi ferate au fost blocate de copaci, care s-au prăbușit sub greutatea gheții. De asemenea, mai multe fire electrice s-au rupt, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a locomotivelor.

Peste 110 copaci au căzut, avariind de asemenea 50 de mașini. În restul țării vecine continuă să ningă viscolit. Din cauza zăpezii au fost închise mai multe tronsoane de drumuri naționale și locale. Totodată, 17 curse aeriene din București au decolat cu întârziere, iar patru au fost anulate.