PRĂBUŞIREA BLOCULUI DE LA OTACI. Sinistraţii sunt nemulţumiţi de atitudinea Guvernului

Tot ce au agonisit timp de o viaţă a fost făcut una cu pământul în doar câteva clipe. Locuitorii blocului avariat din oraşul Otaci au rămas singuri în faţa problemelor şi vin în fiecare zi la locul tragediei, cu speranţa că-şi mai pot salva câte ceva.

Sinistrații sunt disperaţi că au fost lăsaţi în voia sorţii de către autorităţi, şi că la, cinci zile de la incident, nimeni din Guvernul condus de Maia Sandu nu a fost în teritoriu.



Vladimir Demciuc a locuit în acest bloc mai bine de 20 de ani, împreună cu soţia şi fiul. De miercuri seara, toţi trei au rămas pe drumuri. Cei doi soţi şi-au găsit adăpost la o rudă, iar fiul a apucat calea străinătăţii.



"Etajul şapte, apartamentul 28. Acolo este apartamentul meu. Acolo e, unde întregul balcon este din stică. Fiul meu este acum la Kiev. Ce putem face? Tot ce-am agonisit s-a năruit, cum se spune. Nu ştiu ce va fi mai departe. Măcar să mă uit. Frigiderul nu-l pot lua, maşina de spălat tot nu. Hainele de iarnă, totul este acolo", a spus Vladimir Demciuc sinistrat.



Ambii soţi au câte aproape 70 de ani, iar pensia e singura lor sursă de venit.



"Nu ştiu ce voi face mai departe. Nu mi-a rămas nimic. Tot ce am este acolo. Trist, cum credeţi? Toată viaţă viaţa am lucrat la depozit. Să mai încep ceva e târziu. Cine să vină să ne susţină", a spus Vladimir Demciuc sinistrat.



Tot în acest bloc locuia fiica lui Vladimir Demciuc, împreună cu fiul ei. Femeia este vânzătoare la un magazin alimentar, care i-a devenit în aceste zile a doua casă.



"Am reuşit să fugim cu câteva acte şi haine pe care le-am dus la părinţi în scara de alături. În rest nu avem nimic, tot a rămas acolo. Am înnoptat la o prietenă cu fiul. Nu ştiu cât voi mai sta la ea. Aici lucrez azi şi mâine şi nu ştiu unde să mă duc şi cum va fi. - Aici, în magazin, vă ţineţi lucrurile? - Da, iată două genţi. Nici măcar nu am unde să le duc",a spus Oxana Gareacica sinistrată.



Oamenii spun că cel mai dureros lucru în acest momente este atitudinea Guvernului.



"Autorităţile s-au obişnuit aşa, pe foaie totul e foarte bine, la televizor este totul bine, dar realitatea este realitate. Măcar o compensație cât de mică, dacă aici nu ne permit să locuim mai departe", a spus Vladimir Demciuc sinistrat.



"Măcar să ne ajute cumva autorităţile. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ne ţinem din răsputeri. Picături de liniștire folosesc, că de altfel, nu pot. Mâinile, picioarele îmi tremură", a spus Oxana Gareacica sinistrată.



În seara de 19 iunie, în timp ce oamenii erau evacuaţi din blocul care stătea să cadă, ministrul de Interne, Andrei Năstase, a preferat să-şi petreacă seara la Filarmonică.

Acesta era prezent la lansarea unei cărţi dedicată poetului Mihai Eminescu. Guvernul condus de Maia Sandu s-a întrunit abia a doua zi după tragedie, dar nu pentru a găsi soluţii ca să ajute oamenii ce au suferit, ci pentru a decapita mai multe instituţii ale statului. Abia după trei zile de la prăbuşirea blocului, la Guvern a fost convocată şedinţa comisiei pentru situaţii excepţionale.

Un caz tragic a avut loc acum un an pe bulevardul Moscovei din Capitală. Atunci, o parte a unui bloc de locuit de 21 de etaje s-a prăbuşit în urma unei explozii. Cinci oameni și-au pierdut viața, printre ei, și un copil de patru ani. Prim-ministrul de atunci, Pavel Filip, a covocat, încă la 8 dimineaţa, şedinţa Comisiei pentru Situaţii de Urgenţă pentru a le acorda victimelor ajutor. La câteva ore distanţă, premierul a fost la locul tragediei pentru a discuta cu oamenii.